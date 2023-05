Stati Uniti: sospettato di quattro omicidi, è sommerso di lettere d’amore

L’ex studente di 29 anni sta ancora rivendicando la sua innocenza. Getty Images tramite AFP

Dalla prigione della contea di Latah (Idaho), Brian Kohberger continua a rivendicare la sua innocenza . Il 29enne ex studente americano di criminologia sostiene di non aver avuto nulla a che fare con l’orribile quadruplo omicidio Commessa lo scorso novembre a Mosca (Idaho). Il 28 giugno è prevista un’udienza preliminare, durante la quale il pubblico ministero presenterà le prove in suo possesso a carico degli imputati. Se riconosciuto colpevole al termine di un processo altamente improbabile, Brian Kohberger rischia la pena di morte.

La gravità dei fatti di cui è stato accusato il giovane non sembrava spaventare certo il gentil sesso. L’impiegato della prigione in cui vive Brian Kohburger è già stato assegnato messaggero Che il prigioniero aveva già ricevuto più di venti lettere d’amore. “Li riceve due volte a settimana… Di solito sono scritti a mano con cuori e stelle… buste colorate. Tutti in prigione lo trovano strano”, dice questo membro dello staff, che desidera rimanere anonimo.

Ibristofilia

Non sappiamo esattamente cosa contengano queste lettere, ma secondo una fonte riportata dai media americani, i loro autori professano il loro amore per Brian Kohberger e affermano che è innocente. Tra loro, una certa Britney Hislop. La madre single di 35 anni afferma di aver inviato diversi messaggi infuocati al sospettato, insieme a foto sexy. su Facebook, Ha pubblicato innumerevoli post soffermandosi in lungo e in largo ed esprimendo il suo amore per il giovane, che dice di considerare la sua “fiamma gemella” e “controparte divina”.