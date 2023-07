Le case automobilistiche cinesi vogliono colmare il vuoto lasciato dagli occidentali in Russia, rischiando di soffocare Mosca – Business AM

La cooperazione tra Pechino e Mosca si sta rafforzando e ora si sta espandendo nel settore automobilistico, beneficiando dell’uscita di società occidentali dall’inizio della guerra in Ucraina. A rischio, per la Russia, è vedere la propria industria rosicchiata via via dai cinesi.

di base : La Cina oscura una parte essenziale dell’economia russa.

Moskvich, icona sovietica, Egli risorge dalle sue ceneri Grazie a una società pubblica russa. Il sindaco di Mosca vede questo come un segno della resistenza dell’industria automobilistica russa alle sanzioni. Ma i SUV Moskvich 3 in realtà lo sono I cinesi JAC Sehol X4 assemblati a Mosca secondo due fonti anonime da Reuters.

secondo due fonti anonime da Reuters. Questo marchio non è l’unico. Le auto cinesi stanno affondando Mercato russo, con una quota del 49% a giugno Rispetto al 7% prima della guerra del giugno 2021, secondo un report Da Autostat, citato dall’agenzia di stampa. Hanno raggiunto le 40.000 unità il mese scorso.

Tra gennaio e maggio 2023, le esportazioni di autovetture dei produttori cinesi sono state verso la Russia moltiplicato per 5,2 su base annua a quasi 3,6 miliardi di dollari, secondo i dati della dogana cinese.

su base annua a quasi 3,6 miliardi di dollari, secondo i dati della dogana cinese. Oltre a questi numeri, Anche le aziende cinesi stanno aumentando le loro vendite in Russia Con l’assemblaggio di veicoli in fabbriche liberate da aziende come Renault e Nissan.

Con l’assemblaggio di veicoli in fabbriche liberate da aziende come Renault e Nissan. E questa è anche una buona notizia per l’economia russa, mentre è in declino: gli esperti del settore automobilistico ritengono che i produttori cinesi Aiuta la Russia a riavviare le sue fabbriche e a preservare i loro posti di lavoro . Non è un lusso, perché il settore soffre: le auto di produzione nazionale sono rappresentate solo a giugno Meno del 40% del mercato automobilistico russo Solo, secondo il governo, contro il 70-75% prima che Mosca invadesse l’Ucraina.

Partita pericolosa per Mosca

Contesto : Pechino intende sfruttare lo spazio lasciato dai marchi europei e americani vacanti, che è stato affollato dalle sanzioni occidentali.

Reuters Dice che “sei fabbriche russe precedentemente possedute o assemblate da case automobilistiche europee, giapponesi e americane stanno ora producendo modelli cinesi o hanno intenzione di farlo”. Cosa conferma Autostat : Da gennaio 2022 a febbraio 2023, la quota di marchi coreani è diminuita dal 24% al 9% in un anno, Marchi europei dal 27% al 6% e tipi di marchi giapponesi dal 18% al 6%. Da parte loro, i marchi nazionali russi sono riusciti ad aumentare la loro quota di mercato dal 20% al 41%, mentre I marchi cinesi sono aumentati dal 10% al 38% .



Fonte: autostato

Ma devi stare attento Non lasciarti abbattere completamente dalle prelibatezze cinesi , rischiando di veder scendere ulteriormente il titolo russo. Secondo Andrei Olkhovsky, capo della catena di concessionari Avtodom, che ha acquisito le filiali Mercedes-Benz in Russia: “ Le case automobilistiche cinesi continueranno ad espandersi nel mercato russo Non ci sono alternative all’industria automobilistica russa. »

Tuttavia, se le auto cinesi diventeranno più competitive in termini di prezzo e qualità, ciò potrebbe erodere la quota di mercato delle case automobilistiche russe, con effetti negativi sull'economia del Paese e sull'occupazione in questo settore.

Secondo Autostat, Sei marchi su dieci I più popolari in Russia a giugno sono le case automobilistiche cinesi. Il più famoso amicocon una quota di mercato dell’8,3% a giugno, Sheri (5,1%) et al gelatina (4,6%)

in parallelo Mosca ha orchestrato l’espropriazione di beni esteri da parte di enti statali per garantire la continuità della produzione. Pertanto, la Russia è recentemente riuscita a sequestrare i beni di Danone e Carlsberg, che non sono ancora riusciti a lasciare il Paese.