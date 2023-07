Auto elettriche: 1.000 km di autonomia dopo 15 minuti di ricarica rapida, in arrivo

Ricarica la tua auto elettrica per ore sbarazzarsi diLa sua portata varia tra i 200 e i 300 km. Questo è ciò che ferma il riflesso netto di alcuni automobilisti con l’acquisto di un veicolo elettrico. Sebbene questa modalità di funzionamento sia adatta a determinate categorie di utenti della strada, la limitazione è significativa per le persone più attive, spesso milionari professionisti. Tuttavia, oggi alcune auto elettriche hanno buoni argomenti in termini di autonomia e tempo di ricarica. Certo, la tecnologia è all’avanguardia ed è costosa, a volte molto costosa.

Ma sul mercato chi sono i paladini dell’autonomia? Ecco una valutazione mantenuta dagli specialisti. Attenzione, il rating è teorico e calcolato sulla base delle informazioni ricevute dai produttori e ipotizzando condizioni di utilizzo ottimali.

Con una copertura ininterrotta di 837 km, in circostanze normali, il Aria Lucida si classifica al primo posto. Da parte sua il Tesla Modello S Mostra 652 chilometri teorici seguiti da un’estensione Hyundai Ioniq 6 (614 chilometri). Tesla prende il resto della classifica in particolare con Modello X (560 chilometri). Poi troviamo Mercedes EQ (547 km) quindi Molte altre marche Come Kia, BMW, Volkswagen, Ford, Toyota ecc. che afferma che le prestazioni oscillano tra 450 e 500 km secondo gli standard di calcolo europei.

In termini di tempo di ricarica, gli Ioniq mettono tutti d’accordo. Carica dal 10 all’80% in soli 18 minuti. Altro dato più indicativo, in 4 minuti dal passaggio alla fermata dell’espresso l’auto riacquisterà 100 km di autonomia.