I piloti di Ryanair annunciano un nuovo sciopero: “È un’illusione pensare che avremo solo uno sciopero di due giorni”

Presuppone la volontà di andare fino in fondo, nonostante il caos dei passeggeri coinvolti in questo nuovo sciopero. “Era un’illusione pensare che avremmo scioperato solo per due giorni. Quando entriamo in un tale movimento, ci fermiamo solo se otteniamo qualcosaLui dice. Se Ryanair non è più seriamente al tavolo, il resto dell’estate rischia di essere disastroso, con altre mosse.“

Concretamente, dovremmo aspettarci un nuovo movimento – almeno – durante il mese di agosto, ma anche a settembre. “Non organizzeremo scioperi lunghi, ma scioperi piccoli e frequenti, purché non si raggiunga un accordo. L’idea è di farlo un paio di volte al mese e anche dopo l’estate se necessario.“

Pertanto, la frequenza sarà superiore agli scioperi del personale di volo organizzati nel 2022.Quando abbiamo accelerato, Ryanair finalmente si è trasferita. Quindi spero che questa volta sarà lo stesso.“

In termini di impatto sui passeggeri, si prevede qualcosa di simile allo scorso fine settimana. Per la cronaca, sono stati cancellati 120 voli in partenza o in arrivo dall’aeroporto di Charleroi, per i quasi 20mila passeggeri coinvolti. Ovviamente i motivi sono sempre gli stessi. I piloti Ryanair chiedono indietro i loro stipendi, che sono stati tagliati del 20% al momento della crisi sanitaria. Se la direzione accetta di ripristinare i termini salariali, si rifiuta di indicizzare tali importi, il che è illegale, secondo i sindacati. Inoltre, i piloti in sciopero che hanno sporto denuncia al tribunale del lavoro sono sotto pressione. Senza ritirare i reclami, la direzione si rifiuterà di negoziare. Infine, l’aumento dell’orario di lavoro senza l’aumento salariale previsto dal nuovo contratto di lavoro ha incendiato la polvere.

Durante la settimana la direzione ha introdotto una riunione dei piloti. “Ma, come al solito, queste sono solo minacce. Non c’è alcuna proposta concreta sul tavolo, Lance Didier Libby. Non avvieremo i negoziati senza una proposta concreta per avviare le discussioni. È troppo tardi per girare in tondo, lo facciamo da troppo tempo.“