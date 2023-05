Le banche devono rimborsare gli aiuti di Stato pagati nel 2008?

Di più Questo grande divario è una sfida per alcuni cittadini. Se lo stato può salvare le casse delle banche quando ne hanno bisogno, perché non aiutare le banche a salvare le casse dello stato? nella situazione opposta ? Lo Stato non dovrebbe chiedere un indennizzo per gli aiuti erogati tra il 2008 e il 2018? EEd è stato fatto. “I cittadini possono rassicurarsiLe banche hanno ampiamente ripagato lo Stato. IONon perdeva, anzi… vinceva spesso! “Conferma Eric Dorr, direttore degli studi economici presso la IESEG School of Management di Parigi e Lille.

Diamo un’occhiata più da vicino a questo periodo. “In caso di crisi, ci sono due modi per salvare: fornire garanzie e ricapitalizzare con fondi pubblici.Eric definisce un ruolo. Nel primo caso inizia la crisi: i clienti iniziano a ritirare i propri soldi dai conti e cessano i finanziamenti interbancari. “Le banche si prestano contante ogni giorno a seconda delle eccedenze che ottengono. Ma quando le banche non si fidano più l’una dell’altra e non si finanziano più, le autorità pubbliche danno una garanzia per il prestito. Lo Stato chiede ai potenziali finanziatoriS Prestare denaro e fare da garante in caso di mancato pagamento da parte delle banche. Come una compagnia di assicurazioni che compensa il rischioS Richiedendo ai propri clienti di pagare per l’assicurazione auto, ad esempio, lo Stato richiede alle banche di pagare per la sua garanzia. È stato fatto in Belgio”.