Colruyt rifiuta gli aumenti di prezzo di Mondelez: molti prodotti Lu, Milka o Côte d’Or sono esauriti!

I clienti Colruyt stanno riscontrando carenze di alcuni prodotti della gamma Mondelez. Il distributore conduce un confronto con il produttore, rifiutando i nuovi aumenti di prezzo che quest’ultimo vuole imporre.

“È stato firmato un accordo annuale, per l’intero anno 2023, con il nostro fornitore Mondelez, che fornisce marchi come Lu, Oreo, Milka, Belvita, Côte d’Or, Stimorol e Philadelphia. Nonostante l’accordo, Mondelez ci ha informato che vorrebbe attuare un aumento significativo Noi, come Gruppo Colruyt, non siamo d’accordo con questa nuova richiesta di aumenti dei prezzi.Riteniamo molto importante esaminare questa questione con un occhio molto critico, perché siamo l’anello della catena che deve proteggere i portafogli dei consumatori, soprattutto come player che pratica i prezzi migliori”.

Colruyt, SNCB, Proximus o anche hack da asporto: coupon falsi da usare nei negozi senza pagare

Mentre l’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime ha costituito una situazione eccezionale lo scorso anno, costringendo Colruyt e i suoi fornitori a sedersi attorno al tavolo dei negoziati per “Per vedere come possiamo garantire congiuntamente che ogni anello della catena dia un contributo proporzionato alle proprie capacità, con il gruppo interessato a garantire che ciò rimanga possibile anche per i suoi fornitori”.

“Oggi la situazione è completamente diversa e non giustifichiamo più aumenti di prezzo significativi. Da un lato, l’elemento imprevisto non è più presente. I fornitori, come noi, hanno potuto prepararsi ad aumentare elementi di costo che incidono in modo permanente, come la manodopera D’altra parte, vediamo che i prezzi dell’energia e delle materie prime stanno diminuendo, quindi stimiamo che i prezzi più bassi saranno giustificati.

Colruyt ripristina il razionamento di alcune merci: “Soprattutto vogliamo evitare scaffali vuoti”

Questo confronto fa sì che i prodotti Mondelez siano esauriti a Colruyt, il che influisce anche sulle forniture in negozio. Tuttavia, disponiamo di una vasta gamma di prodotti di alta qualità di altri marchi noti e dei nostri marchi e forniamo una serie di prodotti alternativi per offrire una scelta sufficiente ai nostri clienti.Faremo tutto il possibile per risolvere la situazione Tuttavia, manteniamo il nostro atteggiamento di voler proteggere i portafogli dei nostri clienti sopra ogni altra cosa e che questa continua ad essere la nostra massima priorità”.