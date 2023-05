“Non pagare 600 euro!”

Il servizio pubblico della Vallonia (SPW) ha subito un problema tecnico nell’elaborazione dei dati. Di conseguenza, molte persone hanno ricevuto una tassa da pagare, che non è giustificata per tutti. Questa non è una truffa, ma un errore che potrebbe richiedere del tempo per essere ripagato. Thomas, un residente di Libramont preoccupato per il portafoglio dei lussemburghesi, ci tiene a mettere in guardia: se ricevi una banconota da 600 euro da SPW, non pagarla.