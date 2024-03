Le auto cinesi sono complicate o addirittura impossibili da assicurare?

Dall’altra parte del canale, alcune auto cinesi saranno particolarmente difficili da mettere in sicurezza. Lo svantaggio è che il servizio post-vendita non è sempre efficace, o addirittura inesistente.

Forse saprai che alcuni modelli di auto elettriche sono più costosi da assicurare rispetto alle loro controparti termiche. Ciò è dovuto ai costi di riparazione, in particolare ai costi della carrozzeria, che a volte sono molto elevati, e anche i pezzi di ricambio sono costosi. È il caso, ad esempio, di Tesla, ma il marchio americano potrebbe non essere l'unico interessato in Francia. Potrebbe andare molto peggio per le donne cinesi, così come per i nostri colleghi Dall'espressione automatica Informazioni fornite: Alcuni modelli sono quasi “non assicurabili”o troppo costoso per quello che è.

Impossibile o molto costoso

Progettare e produrre automobili per grandi aziende con ingenti fondi di investimento è quasi “facile”. Ma essere sul posto, avere una copertura adeguata e una vera logistica post-vendita, è tutta un'altra cosa. Come produttori di automobili non possiamo improvvisare nel senso lato del termine da un giorno all’altro; Comunicazione, marketing e nuove tecnologie non sono tutto. I clienti BYD Seal stanno chiaramente iniziando a rendersene conto in Inghilterra, Alcune auto cinesi sono impossibili da assicurare, o comunque molto costose.

Problema pezzi di ricambio

Motivo: indisponibilità dei pezzi di ricambio in caso di incidente, che a volte porta le compagnie di assicurazione a dichiarare l'auto non riparabile. Anche l'Ora 03 della Great Wall Motors è stata citata dai nostri colleghi. Ovviamente speriamo per i clienti dei marchi cinesi che la situazione migliori nel tempo, man mano che i produttori si stabiliscono e intensificano la loro rete. Abbiamo allegato La nuova compagnia assicurativa francese Leocare Per avere i suoi sentimenti su questo argomento. Ecco la sua risposta:

Ciò che costituisce un “problema” per i produttori cinesi quando entrano in Europa è la differenza di processi nel mondo delle assicurazioni e delle riparazioni: Non creano reparti in grado di fornire pezzi di ricambio e quindi facilitare le riparazioni. Con Tesla è successa più o meno la stessa cosa: solo poche officine erano autorizzate ad effettuare riparazioni su un'auto del marchio americano. Pertanto, i prezzi delle riparazioni sono più alti perché è probabile che la manodopera specializzata e le riparazioni richiedano più tempo rispetto a un’auto termica. Tuttavia, vale anche la pena notare questoIn Francia non esitiamo a garantire un’auto elettrica per queste ragioni. In effetti, il prezzo dell’assicurazione auto dipende da molti criteri come: