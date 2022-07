Le attente attenzioni di Chris Hemsworth prima di un bacio con Natalie Portman | cinema

Natalie Portman e Chris Hemsworth recitano in “Thor: Love and Thunder”, attualmente in programmazione nei cinema belgi. La famosa attrice 41enne ha rivelato in una recente intervista alla radio della capitale britannica, alcuni dettagli sulle riprese con Chris Hemsworth. È tornata in privato a una scena durante la quale gli attori hanno dovuto baciarsi e hanno salutato l’attenta attenzione di Chris Hemsworth nei suoi confronti.

“È stato davvero carino”, ha detto l’attrice al microfono della BBC. “Il giorno in cui avremmo dovuto girare la scena del bacio, quella mattina non ha mangiato carne perché sapeva che ero vegetariano”. Quindi la star ha spiegato che l’attore ha mangiato molta carne, soprattutto al mattino, poiché ha dovuto sviluppare la sua corporatura per soddisfare le esigenze del ruolo, come con “Thor”. Lo mangia ogni mezz’ora. È stato davvero premuroso per lui fare un’eccezione. Non mi sarei arrabbiato se l’avesse mangiato, ma apprezzo molto il suo gesto. È molto dolce”.