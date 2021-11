Morto l’attore franco-marocchino Jadi Chakif

Gad Chakif, nato il 4 luglio a Chartres, è un attore francese di origine marocchina, diventato famoso nel 2009 nel film TV francese “Rien dans les pouches”. Nessuno intorno a lui poteva menzionare le cause della sua morte. Non sappiamo ancora la causa della morte, tutto quello che so è che ci ha lasciato all’improvviso. Dio abbia pietà della sua santa misericordia» Le360Citando uno dei suoi parenti.

Attraverso il suo account Instagram, il regista Anwar Moatasem ha lasciato un messaggio toccante, piangendo la morte di un fedele amico, con il quale aveva molti progetti. “Fratello” Zmaghri “Ti ammiro, odio quella parola, abbiamo sognato insieme, ma ora continuerò a sognare da solo, perché tu non ci sei più.” Si rammarica di non poter dare vita ad alcune delle loro joint venture. Abbiamo parlato tre giorni fa e abbiamo riso molto. Gli angeli ti riceveranno a braccia aperte, se Dio vuole”.

Oltre al suo primo film per la televisione, l’attore ha anche recitato nel lungometraggio “At Dawn on February 19” di Anwar Moatasem, e poi nel film “L’Orchestre de minuit” di Jerome Cohen-Olivar, in “Mille e uno”. “. E le serie “Layali” e “Mubadalalat” di Ahmed Aksas, soprannominato Actros.