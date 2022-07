Due anni dopo la sua pausa, Criminal Minds rinasce con un cast ampio, ma con un nuovo concept

Questo è uno degli effetti più sorprendenti della gola immaginaria delle piattaforme di streaming, prive delle idee per alimentare il catalogo e attirare più iscritti: fare qualcosa di nuovo con qualcosa di vecchio. Remake, riavvii, prequel o sequel di tutto ciò che in precedenza aveva avuto successo e abbondanza di progetti.

Per quanto riguarda la Paramount+, stiamo andando ancora più forte, dato che la resurrezione della serie si è interrotta due anni fa, menti criminali. Sarà presente la creatrice epica Erica Messier, così come la maggior parte dei membri del team: Kirsten Vangsnes (Penelope Garcia), AJ Cook (Jennifer Garrow), Aisha Tyler (Tara Lewis) Paget Brewster (Emily Prentice), Joe Mantegna (David Rossi) e Adam Rodriguez (Luca Alves). Rispetto alla stagione 15, ci sono solo due grandi assenze di cui scusarsi: le assenze di Matthew Gray Gubler (il giovane genio Spencer Reed, presente fin dall’inizio) e Danielle Henney (Matthew Simmons, in attività da tre anni).

Soprattutto: il principiomenti criminali lui cambierà. Gli insegnanti hanno finito per rintracciare un serial killer in ogni episodio. D’ora in poi, ogni stagione sarà dedicata a un caso, suddiviso in più episodi.

Non è stata fissata una data di uscita, ma le riprese dovrebbero iniziare a breve.