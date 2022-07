Booba vs Vald: come evitare lo scontro al Dor Festival

Questo mercoledì è stato l’inizio dei festeggiamenti nel Dor. Dopo due anni di assenza, il festival torna con una locandina che riunisce più di 220 artisti. Tra questi, troviamo in particolare Buba e Wald, i due rapper francesi che non si vedevano nel disegno dall’uscita di “Quinto”Il quarto album di Wald, a febbraio. Sui social sale la tensione tra le due star del rap. L’ex membro dei Lunatic – a cui di recente è venuta l’idea di combattere Karis, un rapper nemico, in un episodio – accusa il traduttore di intonato Ha tradito le vendite del suo ultimo album e non esita a chiamare suo padre un razzista.

La lite continua anche sul palco. Di recente, Wald ha acceso le ostilità insultando la madre di Bubba (“Fanculo solo alla madre di Bubba”) durante il suo concerto al MainSquare Festival di Arras.

Fortunatamente per il pubblico di Dour, il rapper è programmato in date diverse (Booba il 14 luglio e Vald il 17 luglio) e quindi non dovrebbero incontrarsi durante il festival. “Abbiamo programmato per il Dor Festival prima del famoso scontro. Non avevamo alcuna richiesta in merito. Quindi i rapper non hanno scelto queste date non come confronto ma perché si adattavano meglio a loro come parte dei loro tour privati”.spiega Matteo Foncini, Head of Programming al Dor Festival.

Anche se ha ammesso di essere generalmente disinteressato”.connessioni “ Tra gli artisti che sta programmando, Matthew Foncini avrebbe avuto “Forse fai la domanda” Non c’è modo di procedere in questo caso specifico. “Ci auguriamo sempre che gli artisti diano la priorità alla professionalità e alla musica rispetto ai loro litigi interiori”. Per evitare di attraversare i corridoi dietro le quinte, gli artisti della guerra potevano semplicemente rifugiarsi nei loro camerini. “Ma l’idea non è di metterla nel vuoto, continua il programmatore. C’è un’atmosfera molto familiare dietro le quinte e questi incontri spesso portano a collaborazioni.. “

Un “Will Smith” in francofili

Se evita il Big Clash of Role Festival, Francophiles de La Rochelle potrebbe far posto a un vero spettacolo di testosterone perché Booba e Vald saranno lì lo stesso giorno, il 15 luglio.

In vista del D-Day, Booba, alias B2o, ha effettivamente giocato la carta della provocazione. “Sei pronto per gli Oscar nei Francos?”il rapper chiama Vald sui social network accanto a una foto di Will Smith che prende a schiaffi Chris Rock.

Quindi il tono è stato fissato per il Festival di La Rochelle. Ma questo non sembra preoccupare Gerard Pont, direttore dei Francovoli, che lo ha interrogato Una TVLa tv locale La Rochelle ha risposto: “Cosa vuoi che faccia? Abbiamo pastori tedeschi, filo spinato e torri di avvistamento a strisce. No, ma a parte scherzare, è difficile rispondere. Non so cosa accadrà.”