Vladimir Putin ha nuovamente attaccato la NATO per il suo sostegno militare all’Ucraina. Per il presidente russo, questo aiuto è fuori dubbio: Le armi pesanti continuano ad essere consegnate all’Ucraina. Ora stanno studiando se possono fornire aerei da combattimento”.Ha spiegato in un forum internazionale a San Pietroburgo, riferendosi alla NATO.

Putin non ha esitato a giocare la carta della minaccia alla NATO e ai suoi stati membri se l’organizzazione fosse stata maggiormente coinvolta nel conflitto tra Ucraina e Russia. Abbiamo più armi nucleari dei paesi della NATO. ricorda in particolare, Sanno che ne abbiamo di più, quindi continuano a premere durante i negoziati per ridurre il numero di armi.

Dall’inizio del conflitto, la NATO ha già inviato in Ucraina materiale militare, in particolare carri armati, veicoli blindati e persino armi, anche se il paese non fa parte dell’organizzazione. “È grave che la NATO sia maggiormente coinvolta in questo conflitto militare”.Vladimir Putin ha avvertito.

