Le 5 migliori stufe elettriche e guida all'acquisto: come scegliere la tua stufa elettrica?

Con l'arrivo dell'inverno ogni anno e il conseguente abbassamento delle temperature, è meglio dotarsi di un buon riscaldatore elettrico per avere in casa aria calda e una temperatura ambiente gradevole. Tuttavia, l’accumulo e la diffusione del calore non avvengono sempre nello stesso modo a seconda del modello di radiatore elettrico utilizzato. La nostra top 5 e la guida all'acquisto sono qui per aiutarti a scegliere il miglior frigorifero portatile.

I nostri 5 migliori radiatori elettrici

Miglior radiatore riempito d'olio: De'Longhi TRRS0920

Frigoriferi elettrici DeLonghi © Amazon

Riscaldare il bagno d'olio DeLonghiTRRS0920 È un grande classico. I radiatori a olio, chiamati anche riscaldatori a fluido termovettore, sono famosi per la loro capacità di ridurre la bolletta elettrica e diffondere un calore delicato. Infatti, a differenza dei termoventilatori, questo radiatore distribuisce il calore in tutta la stanza senza sacrificare la potenza riscaldante. Con una potenza fino a 2000 Watt, questo riscaldatore dovrebbe essere sufficiente per regolare la temperatura ambiente di qualsiasi stanza di medie e grandi dimensioni.

Riscaldamento elettrico con il miglior rapporto qualità-prezzo: Cayenne 49699

Frigoriferi elettrici Cayenne © Amazon

Stufa elettrica Caienna 49699 Offre 1500 watt di potenza ma soprattutto tante opzioni di programmazione. Con la possibilità di regolazione tra 13°C e 30°C o a seconda dell'ora del giorno, è un radiatore davvero personalizzabile. 7 funzioni completano i servizi offerti da questo frigorifero portatile, consentendo ad esempio di rilevare una finestra aperta o una lunga assenza, impostare un blocco genitori o addirittura creare un programma settimanale.

Radiatore elettrico più semplice da usare: Haverland Medusa 10

Dispositivo di raffreddamento elettrico Haverland © Amazon

Inerzia del refrigerante Medusa Haverland 10 Ha una potenza di 1000 watt. Ha molte fantastiche funzionalità, come la modalità economica e il rilevatore di finestre aperte, ideali per ridurre la bolletta elettrica. Grazie al corpo scaldante inerziale in ceramica, questo radiatore produce un calore delicato adatto ad ambienti di piccole dimensioni. La protezione contro il surriscaldamento ti consente di dormire in tutta tranquillità senza paura di incidenti.

Frigoriferi elettrici al miglior prezzo: Rowenta CO3035F1

Frigoriferi elettrici Rowenta © Amazon

Riscaldamento termico elettrico Rowenta CO3035F1 Si vende ad un prezzo ragionevole pur funzionando bene. Con un termostato meccanico e due impostazioni di potenza, è un radiatore multifunzionale che rimane facile da usare. Grazie alla modalità turbo, il radiatore ha una potenza di 2400 watt per distribuire il calore molto velocemente. La seconda modalità produce 1200 watt di potenza per un calore uniforme e una diffusione di lunga durata.

Il miglior riscaldatore elettrico da portare ovunque: Stanley ST-305-401-E

Frigoriferi elettrici Stanley © Amazon

Riscaldamento elettrico per cantiere Stanley ST-305-401-E Molto pratico perché puoi portarlo ovunque senza difficoltà. Grazie alla tecnologia di riscaldamento radiante, questo dispositivo a convezione è ideale per riscaldare rapidamente una piccola stanza fino a 50 metri cubi. Pertanto il radiatore deve essere riservato per il riscaldamento aggiuntivo. È particolarmente apprezzato dai lavoratori che viaggiano regolarmente. Sono disponibili due programmi di riscaldamento e una funzione di ventilazione. La sua potenza elevatissima di 5000 watt non ha eguali ed è adatta anche alle persone più prudenti.

Come scegliere il riscaldamento elettrico?

Che si tratti di riscaldare una piccola stanza come elettrodomestico aggiuntivo o di riscaldare tutta la casa, è necessario acquistare un radiatore adatto per potenza e dimensioni. È noto che alcuni riscaldatori, come i bagni ad olio, consumano meno elettricità di altri. La possibilità di regolare i programmi consente inoltre un notevole risparmio energetico. Ecco i criteri che ti consigliamo di considerare prima di acquistare un frigorifero elettrico:

energia : Espresso in Watt, corrisponde alla potenza termica e all'irraggiamento del radiatore elettrico. Per determinare correttamente la potenza richiesta è opportuno tenere conto della superficie da riscaldare e della presenza o meno di riscaldatori aggiuntivi.

Programmi disponibili : Alcuni riscaldatori offrono programmi utili, in particolare per risparmiare energia e avviare o terminare il periodo di riscaldamento al momento opportuno, ad esempio in coincidenza con le ore di punta o non di punta.

Mobilità : A seconda del peso e delle dimensioni del corpo scaldante, alcuni radiatori sono più difficili da trasportare rispetto ad altri.

Tecnologia utilizzata : Esistono molti tipi di radiatori elettrici, convettivi, inerziali, fluidi termovettori, ecc. Ciascuno di questi modelli di radiatori offre modi distinti di accumulare e distribuire il calore. Alcuni sono adatti per il riscaldamento centralizzato, altri sono più adatti come apparecchi aggiuntivi.

Rumore, espresso in decibel (o decibel) Non dobbiamo dimenticare che alcuni riscaldatori fanno più rumore di altri. Si consiglia di prestare attenzione a questo parametro se si desidera dormire con il riscaldamento accanto al letto.

La scelta di un radiatore elettrico può avere un impatto significativo sull’importo della bolletta energetica e sul comfort termico. Non c'è niente di più fastidioso che trascorrere l'inverno in alloggi poco riscaldati. Non è solo stare al caldo che è importante, è anche la tua salute. I nostri 5 migliori riscaldatori elettrici ti aiuteranno sicuramente a scegliere il tuo prossimo frigorifero portatile.