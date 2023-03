Questo laptop da gioco Lenovo (Ryzen 5 + RTX 3060) vede un calo di prezzo di € 400

Non è facile trovare un buon laptop in grado di far girare gli ultimi giochi a meno di 1000 euro, di solito bisogna aspettare i periodi promozionali per trovare il target desiderato. Puoi anche cercare i siti di diversi commercianti a intervalli regolari e un buon affare potrebbe essere nascosto quando fai clic. Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 con RTX 3060 potrebbe anche essere un buon affare oggi perché il suo prezzo varia da € 1.199,99 a € 789,99 in Rue du Commerce.

Nel mondo dei giochi, Lenovo è nota per le sue configurazioni della serie Legion di fascia alta, ma sapevi che produce anche laptop da gioco a prezzi accessibili? IdeaPad Gaming sono laptop versatili che si rivolgono a giocatori occasionali e occasionali e possono essere utilizzati per lavoro o studio. È più conveniente e il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è più conveniente del solito Questa riduzione è di 410 euro.

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 in breve

Schermo Full HD a 120 Hz

Scheda grafica RTX 3060 con TGP da 90 W

corretta gestione termica

Invece dei soliti 1199,99€, è ora disponibile il Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 con RTX 3060 In vendita a € 789,99 in avenue du Commerce. Puoi anche ottenerlo Per 799,99 euro su Amazon.

Corpo pieno e schermo degni di un giocatore di computer

Se volevate che questo portatile da gaming passasse inosservato in ufficio o sui banchi universitari, un po’ vi è mancato. Con i bordi angolari sul coperchio, l’ampia area di scarico dell’aria sottostante e la tastiera retroilluminata bianca, non lascerai dubbi sulla sua vera natura. Tuttavia, questo laptop è abbastanza versatile e adatto per l’automazione d’ufficio, come dimostra la sua buona connettività con due porte USB-A 3.2 (Gen 1), una porta USB-C 3.2, una porta HDMI 2.0, una porta RJ45 e un jack da 3,5 mm.

Lo schermo LCD colpisce ciò che ci si aspetta da un laptop da gioco. Certo, la definizione è presente solo a piena risoluzione (1.920 x 1.080 pixel), ma la frequenza di aggiornamento è di 120Hz per rendere i tuoi giochi molto fluidi. Questo sarebbe perfetto per i giochi in cui le cose girano dappertutto. La tecnologia IPS ti consentirà di offrirti ampi angoli di visione. Infine, la luminosità e la colorimetria sono classiche, e il trattamento antiriflesso ti permetterà di giocare all’aperto senza timore di abbagliamento.

Quanto vale l’RTX 3060 nell’IdeaPad Gaming 3

Lenovo IdeaPad Gaming 3 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma potrebbe non soddisfare le aspettative dei giocatori più esigenti. La GPU utilizzata qui è la RTX 3060, un riferimento che vale ancora oggi, ma questa versione è limitata a 90 W TGP. Non sarà efficace come la versione normale con cui ha faticato un po’ Caratteristiche È abilitato sugli ultimi titoli AAA, ma sarai comunque in grado di giocare a questi giochi moderni e vivere un’esperienza piacevole. Per quanto riguarda il riscaldamento, non devi preoccuparti troppo qui, poiché Lenovo afferma che il raffreddamento è il 35% più efficiente rispetto all’IdeaPad Gaming della generazione precedente.

Processore Ryzen 5 5600H con 6 core, 12 thread, 3,3 GHz e 4,2 GHz in modalità Turbo Boost. È supportato da 8 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 16 GB) e offre prestazioni decenti. Questo processore ha anche una GPU dedicata, la Radeon RX Vega 7 a cui passerà il tuo laptop se non hai bisogno di molte risorse grazie alla tecnologia Optimus. Questo ti impedisce di sfruttare l’RTX ad ogni costo da un lato e di preservare la tua batteria e la sua autonomia dall’altro. Infine, lo storage è gestito da un SSD M.2 PCIe 3.0 da 512 GB ed è espandibile fino a 1 TB.

Per confrontare il Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 con altri prodotti della stessa categoria, vi invitiamo ora a consultare la nostra guida sui migliori portatili sotto i 1000 euro del momento.

