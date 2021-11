Le 10 migliori immagini per imparare l’italiano • Generation Travel

Riepilogo

Ti piace o vuoi imparare le sfumature della lingua dantesca? Per aggiornare il tuo italiano, la versione originale sarà la tua migliore amica. Ecco le migliori foto per imparare l’italiano!

Imparare una lingua può essere difficile: grammatica complessa, pronuncia difficile da capire, variazioni… Vuoi imparare l’italiano? La buona notizia è che parli già francese ed entrambe le lingue sono molto vicine! Derivano dal latino e condividono una struttura quasi identica.

Per facilitare il tuo lavoro ed evitare di viaggiare all’estero, guarda un film in questa lingua e immergiti nella ricchezza dell’Italia. L’Italia, il miglior paese per il cinema, è ricca di importanti opere cinematografiche.

Con o senza versi, ti abituerai senza nemmeno renderti conto del linguaggio della trascendenza. Per aiutarti, abbiamo fornito un elenco dei migliori film per imparare l’italiano. Andiamo!

1. Buono, brutto e cattivo

io Nazionalità dell’immagine: Germania, Spagna, Italia

Germania, Spagna, Italia

io Durata: 3 ore 58

3 ore 58

io La maggior parte del film: Scene di incredibile potenza

Scene di incredibile potenza

io Stato richiesto: Principiante

Principiante

Uscito nel 1966, questo spaghetto di Sergio Leone è considerato uno dei migliori film della storia del Western! La scena negli Stati Uniti è semplice: racconta la storia di tre rapinatori ossessionati dal denaro.

Sorprendentemente sottolineato dalle musiche di Ennio Morricone, il film fa parte del Dollar Trio. Completa questo trittico cinematografico, che comprende “Per qualche dollaro” (1964) e “Per qualche dollaro in più” (1965). Lo consigliamo per la sua interpretazione del misterioso Clint Eastwood e le sue leggendarie conversazioni!

2. Dolce Vita

io Nazionalità dell’immagine: Francia, Italia

Francia, Italia

io Durata: 15:00

15:00

io La maggior parte del film: Critico dell’alta società

Critico dell’alta società

io Stato richiesto: Intermedio

Intermedio

Il più grande film italiano di tutti i tempi, questo capolavoro degli anni ’60 ha contribuito a stabilirne la leggenda. Federico Fellini ! Il regista mette in mostra un vibrante editorialista social dell’élite italiana per ottenere qualche scoop.

Il film è consigliato per l’apprendimento della lingua italiana per la bellezza delle scene girate nei vicoli Roma. La capacità di Fellini è quella di sincronizzare le vicissitudini nichiliste di un’aristocrazia frustrata. Le conversazioni scolpite nella versione originale deliziano le orecchie!

3. La vita è bella

io Nazionalità dell’immagine: Italia

Italia

io Durata: 2 ore 2

2 ore 2

io La maggior parte del film: L’umorismo bloccato nell’indicibile

L’umorismo bloccato nell’indicibile

io Stato richiesto: Intermedio

Intermedio

La vie est belle è uno dei film italiani più belli. Siamo debitori alla Fenicia: il regista ha firmato uno dei classici del 1997. Questa commedia teatrale illustra la vita di una famiglia italiana sotto Mussolini.

Guido, il padre, ebreo, subisce le angherie del regime fascista. L’intera famiglia viene deportata dalle leggi razziali entrate in vigore. Guido nasconde l’oscura quotidianità dei campi di concentramento e trasforma la crudeltà dei campi in un gioco per suo figlio.

Il monumento ricco, colorato e cinematografico rende facile imparare l’italiano… e mette in risalto questa era teatrale!

4. Cinema Paradiso

io Nazionalità dell’immagine: Italia

Italia

io Durata: 2 ore 4

2 ore 4

io La maggior parte del film: Una storia toccante

Una storia toccante

io Stato richiesto: Principiante

Principiante

Questo film italiano è diretto da Giuseppe Tornatore. Uscito nel 1988, questo bellissimo film sulle fasi cinematografiche Philip Noyret, in cui è uno dei migliori personaggi!

La commedia si svolge a Roma alla fine degli anni ’80. Racconta la storia di Salvador, un regista alla moda che ha ricordato la sua infanzia in Sicilia. Il bambino ha poi condiviso il suo tempo libero con Alfredo, che gli ha mostrato film e allo stesso tempo gli ha insegnato la vita.

La meravigliosa musica di Ennio Morricone, il melodramma nostalgico, premiati sul posto: Oscar per il miglior film in lingua straniera e Golden Globes… Pure Emotion!

5. Chiamami con il tuo nome

io Nazionalità dell’immagine: Italia

Italia

io Durata: 2 ore 12

2 ore 12

io La maggior parte del film: Bella storia d’amore

Bella storia d’amore

io Stato richiesto: Principiante

Principiante READ Il warm-up del Black Friday di Huawei è in corso

Nel 2017, “Chiamami col tuo nome” ha fatto notizia. Diretto da Luca Quadagnino, questo film drammatico-romanzo è l’ultimo capitolo della sua “Trilogia del desiderio” dopo “Amore” (2009) e “A Picker Splash” (2015).

La sceneggiatura si svolge nell’estate del 1983 nel nord Italia. È una storia potente intrecciata tra due giovani ragazzi che si svegliano all’amore e alla vita.

Se consigliamo questo film per imparare l’italiano, la sua estetica e la qualità della recitazione. Riconosciuto dalla comunità, ha acquisito molte unicità ed è un film molto profondo di un soggetto sottile.

6. Cesare deve morire

io Nazionalità dell’immagine: Italia

Italia

io Durata: 1 ora 17

1 ora 17

io La maggior parte del film: Diversi dialetti

Diversi dialetti

io Stato richiesto: Migliorato

Migliorato

Cesare deve morire, Un film italiano diretto da Palo e Vittorio Taviani, in lingua dantesca. Uscito nel 2012, è stato trasformato in un documentario di fantasia.

Particolarità: Questo è spiegato dai Prigionieri! I detenuti sono detenuti nella sezione di alta sicurezza del carcere di Repibia a Roma. Guidati da un regista, miravano a suonare il “Giulio Cesare” di William Shakespeare.

Il film è molto interessante per imparare l’italiano in quanto utilizza una varietà di accenti e dialetti. Il film, girato in bianco e nero, ha vinto l’Orso d’Oro 2012!

7. Il padrino

io Nazionalità dell’immagine: stati Uniti

stati Uniti

io Durata: 2 ore 58

2 ore 58

io La maggior parte del film: Un classico di cui non ci stanchiamo mai

Un classico di cui non ci stanchiamo mai

io Stato richiesto: Intermedio

Intermedio

Film americano… Ma “Il Padrino” con personaggi siciliani è una storia iconica! Diretto da Francis Ford Coppola dal romanzo intitolato a Mario Puzo, presenta una delle cinque famiglie della mafia di New York: i famosi Corleone!

Storia: Il Patriot era vecchio e, per rispetto, si rifiutò di adattarsi all’allora crescente traffico di droga. Violenza, barocca, cruenta, miracolosamente messa in scena: i denti della mafia in tutte le loro impurità.

Il film ha vinto tre Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Attore per Marlon Brando. Capirai presto perché!

8. Nikita

io Nazionalità dell’immagine: Francia, Italia

Francia, Italia

io Durata: 1 ora 57

1 ora 57

io La maggior parte del film: Suspense mozzafiato

Suspense mozzafiato

io Stato richiesto: Principiante

Principiante

Gli amanti dell’azione apprezzeranno questo Franco… thriller italiano, diretto dal grande Luke Besson. In questo lavoro oscuro e violento, un giovane tossicodipendente partecipa alla rapina di una farmacia. La rapina è stata maltrattata e gli agenti di polizia sono stati fucilati.

Imprigionata, è costretta a lavorare segretamente per il governo da un uomo misterioso di nome “Bob”… e deve diventare un assassino professionista… Ti permettiamo di trovare il resto!

Con la classica Anne Parillaud e l’oscuro Tchéky Karyo, questo film è l’ideale per imparare l’italiano. Le conversazioni sono molto facili da integrare perché c’è un livello che facilita la loro comprensione.

9. Mediterraneo

io Nazionalità dell’immagine: Italia

Italia

io Durata: 1 ora 26

1 ora 26

io La maggior parte del film: Morbido e toccante

Morbido e toccante

io Stato richiesto: Intermedio

Intermedio

Diretto da Gabriel Salvadorus nel 1991, il film di guerra ha vinto l’Oscar come miglior film straniero. Riassunto: Nel 1941, durante la seconda guerra mondiale, otto soldati italiani sbarcano su una piccola isola greca. Presto se ne andranno di loro spontanea volontà e formeranno relazioni amichevoli e romantiche con la gente del posto.

Questa commedia italiana, toccante e filosofica, è pensata per un pubblico più ampio. Curiosità: Conversazioni e situazioni a volte imbarazzanti… Ideale per imparare l’italiano!

10. La stanza del figlio

io Nazionalità dell’immagine: Italia

Italia

io Durata: 1 ora 39

1 ora 39

io La maggior parte del film: Estetica elegante

Estetica elegante

io Stato richiesto: Migliorato

Migliorato

Siamo in debito con la tata Moretti per il tragico film italiano “The Sun Room”. Uscito nel 2001, ha vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes. Questo lavoro prende la forma di una storia commovente sulla morte di un bambino che porta allo scioglimento di una famiglia italiana unita.

Beneficiando della raffinata piattaforma, il miglior film per imparare la lingua italiana! Più che un film sulla morte, è soprattutto un film sulla vita. L’accuratezza dei personaggi e l’eccellente raffinatezza della scena toccano anche gli spettatori più accaniti.