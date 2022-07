Morte di Leonardo del Vecchio, grande figura del capitalismo italiano

Leonardo del Vecchio, presidente del colosso mondiale dell’ottica EssilorLuxottica e secondo uomo più ricco d’Italia, è morto lunedì a Milano all’età di 87 anni.

“EssilorLuxottica è profondamente rattristato nell’annunciare oggi la morte del suo presidente, Leonardo del Vecchio”, ha affermato il gruppo in un comunicato stampa, prima di aggiungere che “il consiglio di amministrazione si riunirà per decidere i prossimi passi”.

Le agenzie italiane riferiscono che l’imprenditore è da diverse settimane in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver sofferto di polmonite.

“Del Vecchio è stato un grande italiano. La sua storia dall’orfanotrofio alla gestione di un impero imprenditoriale sembra una storia d’altri tempi. Ma è un esempio per oggi e per domani”, ha twittato il commissario europeo. Economia, Paolo Gentiloni.

Leonardo Del Vecchio è la seconda persona più ricca d’Italia, con un patrimonio netto di $ 27,3 miliardi, secondo la rivista Forbes ad aprile.

È stato tuttora presidente della società di ottica EssilorLuxottica, nata nel 2018 dalla fusione tra la sua società Luxottica e la francese Essilor. Il Gruppo è il principale distributore mondiale di vetro con oltre 180.000 dipendenti e oltre 7.000 punti vendita.

Del Vecchio è stato anche azionista influente del gruppo finanziario Mediobanca e della compagnia assicurativa Generali.

“Milano sta perdendo una delle figure più popolari della sua storia recente”, ha twittato il sindaco della città, Giuseppe Sala.

Nato il 22 maggio 1935 nel capoluogo lombardo, da famiglia povera, fu ricoverato in orfanotrofio, continuò gli studi e lavorò dall’età di 14 anni, poi entrò come dipendente in una piccola vetreria.

Nel 1961 fonda Luxottica, allora una modesta azienda produttrice di componenti e componenti per l’industria ottica. Dieci anni dopo, il marchio presenta la sua prima collezione interna e nel 1974 si lancia nella distribuzione e nella vendita al dettaglio.

Nel 1990 la società è stata quotata alla Borsa di New York. Leonardo del Vecchio acquisisce quindi il marchio Ray-Ban, moltiplicando gli accordi di licenza di moda (Chanel, Prada, Versace, ecc.).

Nel giorno del suo 80° compleanno ha regalato ai suoi dipendenti italiani 140.000 azioni Luxottica, per un valore di 9 milioni di euro. “Sono i veri artefici del successo della nostra azienda”, ha spiegato.

Ha avuto sei figli da tre diversi matrimoni.