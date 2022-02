Le Paris Saint-Germain si è offeso con il cosiddetto Parc des Princes Saint-Etienne in Ligue 1. La capitale del club se doit de ragir après sa dfaite à Nantes la semaine passée. Questa è la prima volta che Mauricio Pochettino vince una partita contro Carlo Ancelotti del Real Madrid. Un match très presenza, bis e deputazione l’UEFA, indictant que la proceine finale de la Ligue des champions sera jourait à Saint-Denis et plus aint Saint-Patersbourg. Avant ce rendez-vous cruciale per il PSG, l’in-house del jouiser d lan srénité et l’application, tout en nomottant pas somuser o se charier.

Questa è l’ultima di una lunga serie di quiz di Kylian Mbappés, le citazioni del quiz di Pas Maller più veloci. Il campione del mondo a fait le buzz sur les ruseaux après avoir donné la leon aux jouers d’-sport Doigby et Gotaga avec Achraf Hakimi, sans parler des rumors on son futur. Questo è il Monaco Fit Encore Fortezza Foss con una sorta di devoto esilarante Marco Verratti.

Mbappé “ne compre rien à l’Italien” di Marco Verratti

Mbappé e Marco Verratti hanno condiviso le loro viteche si trova sul sito del treno o nei dors. Alors que dues jouers app online train fire sul treno al Camp des Loges, Virtti s’est exprim in italiano con uno strato o jouer du PSG.

La cosa migliore che Kylian Mbapp ha da dire è che è la lingua più mobile dell’italiano, indistinguibile, riyan e ti fa i complimenti. Une squence légre et hilarante à retrover ci-dessous:

Il finale di C1 au Stade de France ravit les fans PSG

Il pass PSG nie même si qualifica per la finale al quarzo de la Ligue des champions que déj, les fans du la capitale ravent dine new victor finale.

È il finale diretto di Joura a Stade de France di Prochain. Le PSG versa donc profitto per abbinare à domicilio, qui plus est dans le département où a grandi Kylian Mbappé. Su Twitter, questo annuncia un fait l’efet dune bombe:

“Dernière ann conte de contrat de Mbappé à Paris. La finale de la Ligue des Champions au Stade de France… c’est écrit”

“Il miglior bonus, sul lieto fine di questo file è il file. . “

“24 ans après avoir vidu Zidane lever la Coupe du monde, lo Stade de France va assistente al sacro di Mbappé nella Ligue des Champions.”

“- Le PSG qui gagne sa premier ldc à Paris – Messi qui gagne sa derniire ldc like sa premier au Stade de France – Mbappé qui gagne sa premier ldc dans le 93, dopartement auquel il a grand kale enne saale de ldc et quon la gagne “

© TOUS DROITS RISERVE