Italia – Inghilterra (1-1) / Mancini: “Gli italiani meritano questa incoronazione” – Euro 2020 calcio

Euro 2020 – Il tecnico italiano Roberto Mancini dedica l’incoronazione dell’Italia al popolo italiano ed elogia l’umore dei giocatori che hanno vinto la partita a squadre.

Mancini: “I giocatori hanno creato uno stato d’animo notevole”

Come ti senti dopo questa incoronazione?

Roberto Mancini: “Sono molto contento che la squadra abbia giocato bene e che meritiamo di vincere. Il primo gol ha cambiato il gioco, ma quando abbiamo iniziato a giocare a calcio abbiamo iniziato a controllare il gioco. Siamo andati ai rigori e siamo rimasti delusi.”

“Avremmo meritato di chiudere la partita prima, ma siamo felicissimi per tutti gli italiani qui e in tutto il mondo in Italia. Abbiamo dato loro una vera vittoria mensile, contenti, siamo così contenti per questo. Siamo contenti per il popolo italiano perché se lo merita dopo un periodo difficile. “

Hai versato lacrime alla fine del gioco, che cos’è?

“L’emozione di realizzare qualcosa di incredibile, vedere i ragazzi festeggiare, guardare i fan festeggiare sullo stand, vedere tutto ciò che abbiamo creato, il duro lavoro, gli ultimi tre anni e anche di più. Gli ultimi quindici giorni sono stati molto difficili.”

“I giocatori sono stati bravi in ​​campo, hanno guadagnato un ottimo euro, ma soprattutto è vero che hanno creato questo mood notevole. Dimostra che sono davvero bravi, hanno davvero fatto qualcosa. Hanno un grande rispetto reciproco.“

Cosa ne pensi della prestazione di Gianluigi Donarumma?

“Siamo molto fortunati ad averlo e sappiamo che si fermerà perché è il miglior portiere del mondo. È un ragazzo davvero fantastico, un grande portiere. “