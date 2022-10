L’aumento del costo della vita: cosa hanno fatto e cosa non hanno fatto i nostri politici e governi dall’inizio della crisi?

A poco più di un anno dall’inizio del forte aumento dei prezzi dell’energia, cosa hanno fatto i nostri leader politici per fermare questo aumento e sostenere cittadini e imprese nel pagare le bollette?

Il governo federale ha ampliato il numero dei beneficiari della tariffa sociale. Il 20% delle famiglie ne ha diritto dall’inizio del 2021. Queste famiglie ad alto rischio pagano l’energia a un prezzo molto inferiore al prezzo di mercato e lo stato paga la differenza.

Ha inoltre ridotto dal 21 al 6% l’imposta sul valore aggiunto su luce e gas. Ha distribuito alcuni assegni, ad uso singolo: 100 euro di sconto sull’elettricità, un controllo dell’olio e presto uno per gli utilizzatori del pellet.

A partire da novembre, un aiuto di 200 euro al mese per i belgi della classe media, per aiutarli a pagare le bollette del gas e dell’elettricità. Dopodiché, ha accettato una detrazione sull’accisa, che riscuote su diesel e benzina alla pompa (un guadagno di 17 centesimi al litro per gli automobilisti).

Quanto al potere d’acquisto dei dipendenti, anche il governo De Croo ha mantenuto integralmente il sistema di indicizzazione automatica. I salari seguono più o meno il livello di inflazione. In gran parte, perché questi stipendi non seguono l’aumento dei prezzi del carburante. Questi indicatori salariali sono pagati dalle aziende.

Da parte delle Regioni, per ragioni di potere d’acquisto, bloccano l’indice degli affitti per chi occupa immobili poco isolati. Elevati premi di isolamento.

Cosa resta da fare?

Agire alla fonte, cioè sui prezzi. Rifiutando, ad esempio, di acquistare gas costosi in Qatar, Russia e Stati Uniti. Questi negoziati si svolgono a livello europeo e attualmente non esiste la maggioranza dei paesi che seguono la posizione belga.

E resta anche: una riforma fiscale, in cantiere. Riforma del mercato del lavoro: se l’accesso a un lavoro è facilitato, è anche un potenziale guadagno di potere d’acquisto.

Il governo federale dovrebbe essere in grado di tassare i profitti in eccesso dei produttori di energia e ridistribuire quei soldi ai cittadini. La stessa promessa del Vallone, con i vantaggi dei gestori delle reti di distribuzione.