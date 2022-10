La leggendaria Renault 4L sarà presto ripresa

Se chiedi agli appassionati di meccanica raffinata di nominare l’auto per loro più leggendaria, c’è una buona possibilità che vengano menzionati nomi come Ferrari 250 GTO e Testarossa, Porsche 911, Mercedes 300 SLR, Ford Gran Torino o Aston Martin DB 5.

Outre-Quiévrain, impegnato nello sciovinismo, è inevitabile che la Citroën DS o 2 CV così come la Renault 5 e l’Alpine usciranno dalla bocca dei nostri vicini francesi.

E una delle leggendarie auto francesi sta per tornare in vita. Se il Gruppo Diamond aveva già annunciato il ritorno di Renault 5, la 4L, una sorta di utility in anticipo sui tempi, dovrebbe tornare in un futuro relativamente prossimo. Renault ha già svelato la concept car che ritrae quello che sarà il design della nuova 4L al Salone di Parigi in corso a Parigi.

Sorprendentemente: uscire dal design del vecchio 4L e fare spazio a qualcosa di pesante. così pesante. Il futuristico modello 4L avrà un’imponente griglia rettangolare, incroci stradali di grandi dimensioni e luci a capsula in onore del nonno sessantenne. Ma la sorpresa sta soprattutto nella categoria in cui si collocherà: fuori dalla city car degli anni Sessanta, per lasciare il posto a un SUV elettrico.. 4L è una leggenda e le leggende non muoiono maiIl direttore generale della Renault Luca de Meo ha lanciato durante la presentazione della futura vettura 4L. È un’auto che parla ancora a milioni di persone in tutto il mondo. Per molti ha rappresentato l’accesso alle auto”.

Il modello presentato al salone dell’auto è ancora solo una concept car, che, purtroppo, deve essere temperato. Il concetto “4EVER Trophy” offre già una visione fuoristrada, più aggressiva e futuristica di quella offerta dalla Factory Edition. La produzione è prevista per la fine del 2024 nello stabilimento di Maubeuge (provincia del Nord), che produce gli impianti di Kangoo. Il primo modello dovrebbe essere consegnato nella primavera del 2025.

A riprova del lato leggendario di questo modello, l’originale 4L rimane il secondo predecessore più rappresentativo in Francia, con quasi 86.000 copie registrate, dietro al CV 2, secondo la compagnia di assicurazioni Hicox. Durante gli anni ’60 e ’70, la 4L vendette otto milioni di copie ed era considerata indistruttibile, con alcuni modelli che superavano il milione di chilometri.