Maxime profite d’une offre de Carrefour pour faire son plein de diesel pour 16 euro, l’enseigne doit modifier ses condition!

Un automobiliste a profitto mardi dernier de l’offre de la station-service d’un magasin Carrefour in Francia, qui proponete de rembourser dix fois la différence s’il trouvait moins cher le liter de carburant dans un rayon de 5km. Un sacré bon plan, qui n’a pas duré!

Les prix flambent à la pompe et la grande distribution moltiplica le operazioni a prix coûtant pour alléger la facture, mais Maxime, habitant de Bois-Guillaume (en Normandie), a trouvé le bon plan mardi dernier, come l’écrivent no Paris confr Normandie .

L’homme a obtenu un remborsement de son plein, à hauteur de 73,32€! Ce mardi-là, le diesel coûtait 20 centmes plus cher à la station-service Carrefour de La Vatine qu’à Total Access, à Bihorel : « Il ya un panneau depuis plusieurs mois qui indique que Carrefour rembourse dix fois la différence si on trouve moins cher ailleurs. J’ai tenté le coup », explique Maxime à nos confrères.

Sur place, avant de remplir le réservoir, il se dirige vers l’accueil du magasin pour se renseigner. L’indicazione responsabile : « Faites le plein chez nous, ramenez-nous un ticket d’une autre pompe et nous vous rembourserons la différence. »

Direzione la stazione Totale. Sur place, le liter de gazole coûte 1,92€ contre 2,09€ chez Carrefour. Maxime achète donc quelques litri di carburante pour obtenir un ticket de caisse : « Une fois à Carrefour, j’ai fait mon plein de 42,90l pour 90€. Ça valait le coup. » Pour sûr, face aux tickets de caisse, la direction n’a pas eu d’autre choix que de rembourser la différence. Un montante di 73,32€ credito sulla carta bancaire utilisée à la station-service. Maxime a donc réalisé son plein pour seulement 16,68€!

Une offre à courte durée

« Depuis quatre mois nous proposons ce remboursement. C’est la première fois que je vois un remborsement bancaire pour ce genere d’operation », preciso l’accueil du magasin. Trop beau pour durer. Alors, avant que tous les automobilistes ne se ruent chez eux, le groupe Carrefour a décidé de raboter ses condition, n’offrant plus qu’un remboursement de deux fois la différence, contre dix à l’origine. Mercredi, un nouveau paneau était affiché.

Le groupe indique que l’offre devrait durer encore quelque temps mais fait tout pour s’aligner aux prix de la concurrence.