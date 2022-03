Colruyt limit ses ventes de farine et d’huile en raison de la forte demande pour ces deux produits. Lidl fait de même avec l’huile, le papier-toilette et les conserves de légumes. Le point dans chaque enseigne.

Concrètement, chez Colruyt, il est demandé de n’importer que maxi deux bouteilles d’huile et due paquets de farine per cliente o biglietto de caisse. Cela ne riguarda que les magasins Colruyt, pas les autres enseignes du groupe (Spar, OKay ou Bio-Planet). Selon l’impresa, l’offre est suffisante. « Mais la consommation n’a plus été normale ces derniers jours », justifie une porte-parole. « Il s’agit d’une mesure preventive. Permettre le réapprovisionnement des rayons et donner à tous les clients la possibilité de faire un achat. »

Lidl ratione également. Pour l’huile et les légumes en conserve, la règle est deux pièces per cliente, pour le papier toilette de trois paquets. «Nous lançons un appel constructif à la solidarité et à faire en sorte qu’il y ait assez pour tout le monde et donc n’acheter que le nécessaire. Il n’y a pas de pénurie, mais nous voulons tempérer les ventes. Nous remarquons que les nouvelles de la guerre font augmenter la demande et nous voulons éviter unae situazione comme celle d’il ya deux ans », explique Lidl.

Les autres chaînes de supermarchés non passano le restrizioni allo stadio. « Nous ne voulons pas limiter car ce seraiter un mauvais message au client. Nous voulons éviter des comportements comme nous en avons connu au début de la crisi sanitaria », indique Karima Ghozzi de Delhaize. L’enseigne note, elle aussi, une hausse de la demande de farine et d’huile.

Carrefour rassure : « Il n’y a pas de problème d’approvisionnement. Nous avos un stock suffisant. Nous incoraggiamenti nos clients à faire leurs corsi normalement » Même ha scelto chez Aldi : « Pour l’instant, nous ne limitatorons pas les ventes. Nous constatons une augmentation de la demande d’huile de tournesol, de farine et de pâtes.

L’Ucraina e la Russia comptent parmi les plus grands producteurs mondiaux de blé et d’huile de tournesol. En raison de la guerre, on craint des problèmes d’approvisionnement, ce qui entraîne une forte augmentation des prix.