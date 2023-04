L’assist di Kevin De Bruyne, la doppietta “storica” ​​di Haaland: il terrificante duo di City porta a termine il lavoro di Leicester

tra due Manchester City et al lesterCi sarà suspense per… cinque minuti (3-1). È tempo di Giovanni Pietre Per piantare il suo primo obiettivo della stagione per annullare l’incontro prima Visualizza Erling Halland. Capocannoniere ai calci di rigore al 13esimo, il cyborg norvegese ha approfittato di un assist di Kevin De Bruyne Per portare una doppietta personale mezz’ora fa, ha già piantato il suo 32esimo gol stagionale in Premier League. Un gol che gli permette di eguagliare il record Mo Salah Nella Premier League a 20 squadre.

Visto il ritmo attuale della macchina da gol norvegese, immaginiamo che il record egiziano non durerà a lungo. Dove ti fermerai? È difficile da dire. Con Haaland finalmente non siamo al sicuro da nulla.

A pochi giorni dalla festa di gruppo contro il Bayern Monaco, gli Skyblues confermano comunque di essere in ottima forma, nonostante il gol segnato nella ripresa da Works. Kelly Iheanacho. Inversione, Timoteo CastagneE Yuri Telemans (rientrato dopo il lungo infortunio e capitano del Leicester) f Senza Faes, Tutti i proprietari, non possono fare nulla. Dopo aver perso per la terza volta consecutiva, i Foxes, 19esimo, sono sprofondati pericolosamente in rosso. Il City, dal canto suo, continua a stare attento al minimo errore dell’Arsenal, che è avanti di 3 punti ma sotto pressione più che mai.