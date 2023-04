Craig Brain ha annesso di nuovo Jaffa…

Era un po’ mezzogiorno Cervello Craig Sono uscito di strada da qualche parte in Croazia mentre mi preparavo per il Round 4 del World Rally Championship in programma la prossima settimana. Picnic come ce ne sono tanti altri. No, i cavalieri moderni, abituati alla familiarità con i confini, non sono immortali. L’incidente di Brain oggi ce lo ricorda. Trascinato dalla sua passione, Craig è morto all’età di 33 anni. si è unito Gareth RobertsRacconta Jaffa, il suo ex pilota morto mentre Brin era al volante più di 10 anni fa in un incidente al rally Targa Florio.

Craig Brain aveva il motorsport nelle vene. figlio Ray CervelloJr., uno dei pionieri del rally irlandese, sviluppò presto una passione per le corse e i rally in particolare. Craig ama stare al volante di un’auto da corsa e si vede. Il suo sorriso alla fine delle tappe, i suoi commenti sorprendenti, hanno portato freschezza nel mondo dei rally. Che felicità! Una tale reazione durante l’ultimo World Rally Championship in Svezia … Dopo una stagione difficile alla Ford, Craig per il suo ritorno alla Hyundai ha fatto segnare il miglior tempo e ha preso il comando del rally … Brin ha saputo trasmettere i suoi sentimenti, lui sfruttato al meglio ogni momento, era lui che doveva lottare e lavorare instancabilmente per potersi esprimere al massimo livello.