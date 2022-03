“L’arnaqueur de Tinder” poursuivi en justice par la famille Leviev: “Nous sommes aussi des victimes” | Le persone

Bientôt un violento ritorno di fiamma per “L’arnaqueur de Tinder”, alias Shimon Hayut? Le jeune homme, qui s’est fait passer pour un riche héritier de la famille Leviev afin de subtiliser de l’argent à des femmes, va être poursuivi en justice par cette famille qui se dit “victime” dans cette affaire, écrit Page Six .

Depuis la diffusione del documentario Netflix “L’arnaqueur de Tinder”, il nome di Shimon Hayut (ou Simon Leviev) è sur toutes les lèvres. Une notoriété qu’il doit à un système d’arnaque qu’il avait mis en place via Tinder il ya quelques années. Attraverso il témoignage de trois victimes, il documentario Netflix ripercorre i percorsi di origine israeliana in cui è stato fatto passare per Simon Leviev, i file del magnat du diamant russo-israeliano Lev Leviev, sur Tinder’s afin des jeuneséduur’ énormes sommes d’argent. Le jeune homme avait mis en place tout un processus pour les rassurer sur sa situation financière et les faire croire à son amour sincere, avant de les manipolaer pour qu’elles lui versent des milliers d’euros, voire parfois de des milliersine ‘euros.

Mais cette usurpation d'identité n'a évidemment pas plu à la vraie famille Leviev. Selon les informations de Page Six, Lev Leviev, directoreur d'une société de commerce de diamants, et sa fille Chagit on déposé une plainte contre le jeune homme. Selon les documents judiciaires obtenus par Page Six, l'escroc a utilisé le nom de sa famille soi-disant célèbre pour profiter de différents services et a égallement utilisé la reputation de la famiglia pour faire croire à ses victimmentes de qu'il failé la société di diamanti. Les chefs d'accusation dans le procès comprennent la diffamation, l'atteinte à la vie privée et la breach des marques des Leviev.

“Des arnaques commises en notre nom”

Toujours selon la famille Leviev, lorsque Shimon Hayut séjournait dans des hôtels luxueux et qu’il ne payait pas la facture, il assertait que son riche père s’en chargerait. Il aurait ainsi arnaqué de nombreuses entreprises en Israele et dans le monde. “J’ai entendu des diamantaires dire qu’il avait émis des chèques de 350 000 dollari a notre nom, mais ce n’étaient pas nos chèques. Puis une autre société nous a appélé et nous a dit que nous leur devions 600 000 dollari pour des jets privés”, spiega Chagit Leviev, PDG de la société familiale.

“Le plus grand choc, ça a été lorsque nous avons concerné le documentaire Netflix et que nous avons vu jusqu’où allait sa manipolazione, et quels étaient les dégâts. Et il ne s’agit que de la partie émergée de l’iceberg. Pour vivre cette vie, il doit avoir commis une fraude internationale massive. Il doit y avoir tellement d’autres victimes. Nous sommes vraiment désolés pour toutes les personnes qui auraient croisé sa route. Ce type est un fraudeur et un escroc.”

“Nous sommes peut-être une entreprise de diamants, mais nous sommes aussi des victimes”, ajoute le PDG. “Je pense que la série n’a pas été assez claire sur le fait que nous n’avons rien à voir avec lui. Toutes ces arnaques commises, il les a faites en notre nom. Et maintenant il voudrait se lancer a Hollywood? Il n’a pas sa place là-bas. C’est un criminel.

Shimon Hayut nie les accuse

De son côté, celui qu'on nomme à presente "L'arnaqueur de Tinder" a nié toutes les accusations portées contre lui dans une interview pour l'émission Inside Edition. "Ces femmes n'ont été ni escroquées, ni menacées", a asserté l'homme de 31 ans au sujet de Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm et Ayleen, les trois femmes qui ont témoignéaire. dans le document "Je me sens pas mal pour quelque ha scelto que je n'ai pas fait. Je me sens mal pour ce qui m'arrive à moi. Je veux laver mon nom. Je veux dire au monde entier que toutes ces accusations sont fausses.

