L’inquietante rivelazione della moglie di Daniel Levy sul suo stato di salute: “Il tempo stringe” | Le persone

Daniel Levy combatte il cancro al colon dal 2019. Dopo diversi trattamenti e ricoveri negli ultimi anni, le condizioni di salute del cantante sembrano essersi recentemente deteriorate. Lo scorso 28 luglio sua moglie, Sandrine Abukrat, ha spiegato, in un post su Instagram, agli internauti: “Il cantante Daniel Levy ha appena iniziato un nuovo protocollo di cura. Preghiamo insieme per la sua completa guarigione. Insieme siamo più forti e Hashem ascolterà tutto le tue preghiere”.

Giovedì 4 agosto, la moglie dell’artista ha pubblicato un nuovo inquietante messaggio sulle condizioni di salute del marito. “Mio marito ha bisogno delle nostre preghiere più che mai per guarire ora! Il tempo stringe, alziamoci e corriamo subito. Conto su di te.” Questo post ha causato un’ondata di sostegno per il cantante 60enne nei commenti. “Tutto il mio cuore è con te, Sandrine. Le mie preghiere sono con te”, ha scritto in particolare Valerie Benaim, editorialista di “Touche pas à mon poste”.

In un’intervista per la rivista Gala nel 2021, Daniel Levy è tornato al sostegno incondizionato della moglie nella sua lotta contro il cancro. “Non funzionava più niente. Sono stato poi ricoverato in terapia intensiva presso l’Ospedale Europeo di Marsiglia. Quando mi sono svegliato, mi sono sentito circondato da angeli. Il personale infermieristico, la mia famiglia, mia moglie… erano perfetti”, ha detto all’epoca . E se il cantante continua a lottare ogni giorno contro la malattia, è anche per i suoi quattro figli, compreso il più piccolo, nato il 15 luglio di quest’anno.