Meghan e Harry hanno scritto per la sorte glamour dans une sale vide

Les détracteurs du couple exile jubilent. Samedi 26 février, Meghan Markle e il principe Harry hanno ricevuto un premio di prestigio a Los Angeles. Du moins, c’est ce que Certaines images laissaient à penser.

Les Sussex ont visiblement tenu à faire le déplacement pour marquer le coup contrairement aux autres lauréats, restés chez eux. Smoking et noeud papillon pour le duc, robe à l’épaule dénudée signée Christopher John Rogers pour la duchesse: le duo était sur son 31. Là, sur la scène des NAACP Image Awards, les Sussex honorsex ont donc reçu pour unprixer if Engagement dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, pour leur médiatisation du mouvement “Black Lives Matter” ainsi que pour la giustizia razziale.

Il principe Harry e la duchessa Meghan accettano i President’s Awards dalla NAACP (National Association for the Advancement of Colored People).

Il President’s Award viene assegnato personalmente dal Presidente dell’org in riconoscimento di risultati speciali e servizio pubblico.pic.twitter.com/CZx4KNJKVd

— Gert’s Royals (@Gertsroyals) 27 febbraio 2022