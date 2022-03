Le circostanze della morte di Jean-Pierre Pernaut révélées: “Les médecins ont dû l’endormir” | Tele

C’était l’une des personnalités les plus populaires de France, il visage de l’information de prossimità et la voix de la province: Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du 13H de TF1, est mort mercredi à 71 ans des suite de son cancer du poumon. L’annonce a été faite à l’AFP di Muriel Belgy, l’agente de l’épouse du giornalista, l’ex Miss France et animatrice télé Nathalie Marquay-Pernaut. “Le père de Tom, Lou, Olivier et Julia est décédé des suites de son cancer du poumon” mercredi après-midi, at-elle indiqué.