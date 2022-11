Lara Fabian torna senza filtri dopo la separazione da un famoso cantante: “Il mio cuore era nella lanuggine”

Lara Fabian è stata ospite dello show c tua France 5, questo martedì 22 novembre, per promuovere il suo libro tutti. Un libro in cui propone le sue migliori ricette, svela foto inedite e ritorni non filtrati sulla sua vita privata.

Soprattutto ricordando quel giorno del 1988, quando lo fu Disperato al ritorno da Dublino (Nota dell’editore: la sede dell’Eurovision Song Contest di quell’anno). “Mi sono innamorato della persona sbagliata nel posto sbagliato. Un uomo sposato con figli” Ricordava sul set dello spettacolo quando Anne Elizabeth Lemoine glielo chiese. storia trasformata inL’inizio di una meravigliosa serie di questo arrangiamento”, Come ho spiegato.

In effetti, ha avuto una relazione con Rick Allison nei primi anni ’90, ma è andata anche male. Questo strappo in particolare l’ha ispirata a ottenere il suo famoso soprannome, “Tout”. Poi ho incontratoGiovane artista corso“, quello era “Sta per prendere parte a un musical di cui tutti parlanoPoi capiamo che sta parlando di Patrick Fury che stava per prendere parte allo spettacolo Notre Dame de Paris.Sento che il mio cuore sta respirando”. Così descrive nel suo libro il loro incontro in A “Piccolo ristorante fantastico”: Tavolo del mercato.

Ma ancora una volta, questa relazione finirà in un “tragico” fiasco. “Durante un programma prodotto da un critico televisivo francese per celebrare la fine dell’anno di questa nuova era (nota: l’anno 2000), c’è stato un ultimo tentativo di riparare pentole rotte. senza risultato. Questo porta a uno scandalo pubblico”, Si fida del suo libro, ha anche aggiunto quella sera “Trasformato in un film dell’orrore”.

Ha poi spiegato che aveva “il suo cuore in comune” ed è partita per il Canada. “L’appetito mi lascerà per molto tempoNel 2006 incontrerà Gerard Pulicchino da cui si separerà anche lei, ma le darà un figlio, sua figlia Lou. Finalmente Lara Fabian riesce a trovare la felicità tra le braccia di Gabriele Di Giorgio, con il quale è sposata dall’estate del 2013.