Enola, Louis, Anisha o Leah? Il verdetto è uscito, ecco il grande vincitore di “Star Academy”!

Sabato sera su TF1 si è conclusa una grande avventura. Dopo sei settimane di gara, erano gli unici quattro a sperare di vincere Accademia stellare: Enola, Louis, Lia e Anisha.

La serata si è aperta, come di consueto, con l’inno della stagione. Ma una sorpresa attende gli spettatori durante questa finale. Per der des ders, gli insegnanti si sono uniti agli studenti ancora in discussione sul palco per interpretare Non andartene senza di me Chiesa.

Il padrino di questa stagione, Robbie Williams, finalmente appare sul set Accademia stellare. E questo con un fantastico taglio di triglia. Tuttavia, non è stato solo lo stile della star britannica ad attirare l’attenzione. Sul banco dei giudici, Yannis Marchal ha voluto omaggiare Madonna presentandosi con i capelli biondi e indossando una giacca con spalline larghe e un top fatto di coppe coniche.

La prima parte della serata prevede diversi spettacoli. Gli ultimi quattro riconoscimenti vanno a Whitney Houston e al duo formato da Lea e Lara Fabian ti amoLa relazione di Lewis con Christophe May Versare, Anisha con soprano cantando sotto la pioggia, Quell’Enola con Nolwenn rotteil primo singolo del precedente vincitore del Accademia stellare O la performance dei quattro finalisti con Michel Polnareff Lettera alla Francia.

Prima che inizi la seconda parte dello spettacolo, due finalisti vengono salvati dal pubblico per arrivare alla “super” finale. Sono Enola e Anisha. Quindi Lois e Leia vengono eliminate.

La resa dei conti finale

Enola Inno Se fossi un uomo di Diana Tell. Una performance che fa piangere Lori Balloon. “Enola, mi hai fatto a pezzi“professore di espressione interstiziale dichiara.”Per me sei un artista nato“.

Anisha è la prima a condividere un duetto con Robbie Williams. Insieme si esibiscono altissimo, una delle migliori canzoni del cantante britannico. “Lei è una leonessa. È timida, ma quando inizia a cantare sembra una leonessa. È incredibile‘, gridò la star, che poi cantò Angeli In un duetto con Enola. Al termine di questa seconda coppia, gli insegnanti sono stati trasferiti”. Ti sei guadagnato un fan ma lo sai giàLancio di Yannis Marshall per Enola.

Il ruolo di cantante solista di Anisha Grazie Dio di Leonard Cohen. Come performance finale, i finalisti cantano insieme Il vincitore prende tuttol’indirizzo di punta del gruppo ABBA.

Anisha vince Star Academy 2022 contro Enola!

Era mezzanotte e trenta minuti quando Robbie Williams annunciò che Anisha era la vincitrice del Accademia stellare con il 57% dei voti contro il 43% di Enola. “Per me, nel mio cuore, sono tutti vincitoriIl vincitore viene chiamato prima di aggiungere:Questa avventura ha cambiato la mia vita e cambierà la mia vita.“

“È fantastico far parte di una stella che è nata, ma ci sono ancora così tante stelle in questo gruppoDice Robbie Williams.

Grande vincitore, può spiegare Anisha da lila sua prima canzone scritta da Camelia Jordana, ha completato questa edizione.