“L’alternativa” è solo una rete di bugie? Gli esperti mettono in dubbio i ricordi del principe Harry

Se il principe Harry sostiene che i suoi diari sono stati “verificati”, le sue parole sulla carta sono ancora in discussione. Isopix

Rilasciato il 10 gennaio” alternativa Ancora versando litri di inchiostro Dopo aver rilasciato interviste non filtrate e aver rivelato la sua nuova vita nell’esplosivo documentario Netflix Harry e Meghan, Principe Harry Ora è dedicato al contenuto della sua biografia, che non corrisponde del tutto alla realtà. Nel riconoscere le sue memorie, il duca di Sussex afferma nondimeno che le sue dichiarazioni sono state oggetto di un “attento controllo dei fatti” da parte della studiosa Hilary Maclean, in modo tale che nessuno possa contraddire la sua testimonianza, anche se ammette prontamente che i suoi ricordi sono fallibili e che questa è la sua verità.

Leggi anche

Harry e Meghan: questo è il timbro impressionante che la coppia ha ricevuto per la loro serie di documentari Netflix







di video



La ricerca chiaramente non era abbastanza completa, poiché i lettori hanno notato molte incongruenze dall’uscita del libro. A cominciare dalle circostanze dell’annuncio della morte della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon.

Nel libro, il principe Harry scrive di aver appreso della morte di sua nonna mentre frequentava l’Eton College nel marzo 2002. Stavo studiando quando ho ricevuto la chiamata Lui ricorda. ” Era poco prima di Pasqua, il cielo era limpido e faceva caldo. La luce splendeva attraverso la mia finestra piena di colori vibranti. “Vostra Altezza Reale, la Regina Madre è morta.

“»

In effetti, il principe Harry ha praticato sport invernali in Svizzera con suo padre e suo fratello. ” Il suo unico desiderio è tornare a casa il prima possibile Ha poi fatto riferimento a un comunicato stampa diffuso da Buckingham Palace.

La Xbox non esisteva ancora

Un altro ricordo – e non meno importante – sembra essere stato inventato da zero. In The Substitute, il principe Harry afferma che la Xbox sarà l’ultimo regalo ricevuto da sua madre, Lady Diana, prima che scomparisse tragicamente in un incidente d’auto. ” Ha strappato la carta da pacchi e il nastro adesivo. Ho guardato dentro Il marito di Meghan Markle ha scritto, ricordando il suo 13° compleanno, nel 1997. Era l’Xbox. Ero felice. Amavo i videogiochi. »

Un regalo che la Principessa non avrebbe mai potuto farle, visto che la prima console xBox è stata commercializzata solo nel novembre 2001, quattro anni dopo la morte di Diana.

Ci sono anche altri fatti contraddittori, come l’outfit che Meghan ha indossato al loro primo appuntamento (Harry difende che indossava jeans, giacca nera e tacchi alti, mentre sua moglie stessa dice di aver scelto un vestito blu che ha cucito un pezzo di stoffa dentro il suo abito da sposa) o ancora il viaggio in Messico-Inghilterra, che avrebbe prenotato per suo padre con una specifica compagnia aerea, in modo che questo collegamento tra i due paesi non fosse operato.

Ricordi…o immaginazione?

« Il fatto che Harry ricordi dov’era al momento della morte della Regina Madre solleva interrogativi sulla qualità del controllo dei fatti in questo libro. Sono esperti reali.Richard Fitzwilliams, specializzato nella famiglia reale britannica, aggiunge: Ci si chiede quanti altri bug fattuali potrebbero insinuarsi nelle pagine. ».

« Come non ricordare i momenti più importanti della tua vita? “,” Possiamo leggere anche sui social network, mentre sempre più lettori esprimono la loro insoddisfazione. Questi non sono fatti, questa è finzione. Harry ha un programma e quindi c’è una mancanza di imparzialità. Non puoi fidarti solo dei tuoi ricordi. »

« Tali errori non dovrebbero essere in un libro accuratamente compilato e ricercato Un altro netizen aggiunge. Penso che possiamo tranquillamente affermare che la stragrande maggioranza del suo libro è fiction. »





Leggi anche

“Contatti”: L’incredibile destino di Fanny Hendrick, sostituta Daniela Pribliuk

Stasera in televisione

par Rassegna cinematografica e televisiva



Emotion and Tears di Maria Del Rio lancia ufficialmente la sua collezione per la cura del viso (VIDEO)

persone

par Rassegna cinematografica e televisiva



Florent Bagni tornerà sul palco in Belgio al Francofolies de Spa: sarà la sua unica data nel nostro Paese!

Musica



Miss Belgio: una candidata cambia radicalmente a tre settimane dalle elezioni (foto)

persone

par Rassegna cinematografica e televisiva



La Regina ha 50 anni, ma chi è la vera Mathilde?

persone

par Rassegna cinematografica e televisiva



Il musicista rock americano David Crosby è morto all’età di 81 anni

persone



Vedi tutte le novità





Leggi la rivista



Disco



Disco



più letti





Emotion and Tears di Maria Del Rio lancia ufficialmente la sua collezione per la cura del viso (video) persone



“L’alternativa” è solo una rete di bugie? Gli esperti mettono in dubbio i ricordi del principe Harry persone



“È l’eredità di mia nonna che trasmetto”: scopri il progetto top secret e profondamente personale che Maria del Rio ha lanciato oggi (ESCLUSIVO) Rassegna cinematografica e televisiva



Miss Belgio: una candidata cambia radicalmente a tre settimane dalle elezioni (foto) persone



“Sono pronto per partire”: la mesta confidenza di Salvatore Adamo Musica