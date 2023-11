L’Anversa perde due punti al Sint-Truiden

Un punto porta Anversa temporaneamente al quarto posto (24 punti), leggermente davanti a Genk (24 punti) e Cercle de Bruges (22 punti). Il Sint-Truiden resta all’ottavo posto (19 punti), vicino allo Standard e all’RWDM (17 punti).

Dopo una decina di minuti, la partita è stata interrotta dopo un contatto diretto tra Jean Botez e un giocatore del Saint-Tron. I medici del club si sono presi cura del portiere dell’Anversa, apparso stordito, e gli hanno dato il permesso di giocare di nuovo pochi minuti dopo (12° posto).

I Trudonnaires hanno giocato la partita per tutto il primo tempo e hanno visto i loro sforzi premiati con un gol prima di tornare negli spogliatoi. Jarni Stokers irrompe dalle profondità della difesa e crossa la palla per ingannare Jan Botez e aprire le marcature (43, 1-0). Prima del fischio dell’arbitro, Jelly Bataille tenta la fortuna da lontano, ma il suo tiro finisce a sinistra del palo (45+3).

Dieci minuti prima della fine della partita, l’Anversa ha completamente ribaltato la situazione con il suo unico tiro in porta ed è rientrato in partita. Dopo aver dribblato il suo difensore, Chidera Ijok ha girato la palla e ha lanciato un tiro imparabile per Zion Suzuki (81, 1-1).