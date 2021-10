L’allenatore dello stato di Washington Nick Rollovich, quattro assistenti licenziati per l’ordine di vaccinazione del governo 19

lo stato di Washington L’università ha annunciato lunedì sera che l’allenatore di calcio Nick Rollovich è stato licenziato per essersi rifiutato di prendere il vaccino Govt-19 e per non aver rispettato le politiche statali e universitarie. Rollovich ha chiesto un’esenzione religiosa da quegli ordini e ha affermato che i dipendenti devono essere vaccinati contro il governo 19 entro il 18 ottobre se vogliono continuare a lavorare.

Sono stati sospesi anche quattro assistenti allenatori dello stato di Washington: Ricky Logo (contrattacco difensivo), John Richardson (assistente allenatore, cornerback), Craig Stutsman (coordinatore degli attacchi, quarterback) e Mark Weber (linea offensiva).

Il coordinatore difensivo Jack Tickert fungerà da allenatore ad interim della squadra.

“Questo è un giorno deprimente per il nostro spettacolo calcistico. La salute e il benessere dei giovani della nostra squadra è la nostra priorità e continuerà ad esserlo”, ha dichiarato il direttore dell’atletica Pat Chun in una nota. “Il tratto di leadership della nostra squadra di calcio è pieno di giovani altruisti e resilienti, e speriamo che questi progetti ci aiutino a guidarci mentre andiamo avanti”.

Rolovic, che guadagna $ 3 milioni all’anno al Vasu, ha espresso incertezza sul suo status a lungo termine dopo la vittoria per 34-31 della sua squadra. Stanford Sabato, ha detto che stava “aspettando un’e-mail” per la sua richiesta di rinuncia.

“Non credo che sia nelle mie mani”, ha detto Rolovich. “Ci sto ambientando da molto tempo e spero che funzioni nel modo giusto”.

Saga è arrivato per la prima volta al pubblico sullo stato del vaccino di Rollovich, annunciando la partecipazione televisiva del suo allenatore del secondo anno Pack-12 alla giornata del calcio. I singoli partecipanti al campionato devono essere vaccinati.

“Per motivi personali ho scelto di non ottenere il vaccino Govit-19”, ha detto Rolovich in una dichiarazione all’epoca.

Rolovich in seguito si è detto “non contrario” ai vaccini, aggiungendo che “rispetta e sostiene tutto il lavoro svolto dallo stato di Washington, che come stato ha una delle più alte percentuali di vaccini nel paese”. Ad agosto, ha affermato di voler seguire il mandato stabilito dal governatore di Washington Jay Insley.

Sebbene fosse esente dall’ordine statale, Rollovich doveva ancora affrontare sanzioni nello stato di Washington, che imponevano l’obbligo per tutti i dipendenti statali di essere vaccinati prima che entrasse in vigore una politica simile.

Kirk Schulz, presidente della Washington State University, ha dichiarato: “Questo sta decisamente cambiando il significato del nostro messaggio New York Times. “Nella maggior parte delle università, le persone prestano attenzione a ciò che dicono il rettore dell’università, l’allenatore di calcio, l’allenatore di basket e il direttore atletico: questa è la verità. Non aiuta quando hai persone che sono l’opposto della direzione in cui siamo andando.”

Nonostante Saga, Roskov ha portato i Cougars alla vittoria per 3-3, portando Vasu a un vantaggio di 4-3 (3-2 pack-12) dopo aver iniziato 1-3. BYU.

Aveva anche il supporto della sua squadra. Inizio trimestrale Laura Jayton Dopo la vittoria dei Cookers, Washington ha espresso sostegno all’allenatore confuso a nome dei giocatori statali Stato dell’Oregon 9 ottobre. “Giocatori, non abbiamo problemi con coach Rollo”. De Laura ha detto. “Non abbiamo problemi con nessuno dei nostri allenatori. Rispettiamo la loro decisione. Mi sembra che le persone che ci coprono siano quelle che stanno cercando di scavare un buco nella nostra squadra di calcio Cougar”.

Rollovich è arrivato nello stato di Washington dopo quattro stagioni Hawaii, Dove ha pubblicato il record di 28-27. Il suo mandato nel 2019 è stato caratterizzato dalle ultime 10-5 stagioni prima di assumere il lavoro statale a Washington. Il primo era un coordinatore di attacchi nel quartiere hawaiano Nevada Ha lavorato come assistente presso il City College of Hawaii e San Francisco dal 2012-15.