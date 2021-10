Il prezzo del nuovo piano di sola voce di Apple Music è di $ 4,99 al mese

Apple ha presentato lunedì un nuovo programma vocale per Apple Music durante l’evento, che costa $ 4,99 al mese. Puoi utilizzare solo la tua voce e il suo assistente vocale Siri per accedere a tutti i contenuti di Apple Music sui dispositivi Apple. Disponibile in 17 paesi entro la fine dell’autunno.

“Apple Music e Sri sono partner naturali e stanno già lavorando insieme”, ha affermato Oliver Schusser, vicepresidente di Apple Music e Beats. Comunicato stampa. I non abbonati possono registrarsi gratuitamente fino a sette giorni prima, senza rinnovo automatico, e prima di dare voce.

Gli utenti possono iscriversi al programma dicendo “Ehi signore, avvia la mia prova vocale di Apple Music” o registrandosi tramite l’app Apple Music. Una volta iscritti, gli utenti possono richiedere di riprodurre musica su tutti i dispositivi abilitati Sri quando utilizzano HomePot Mini, Airboats, iPhone e CarPlay. Gli abbonati al piano vocale avranno accesso a centinaia di nuove stazioni e playlist e controlli di riproduzione completi, inclusa l’eliminazione illimitata dei brani.

Il piano è di $ 3,99 / mese in risposta al programma Echo di Amazon Music, che consente al suo assistente vocale Alexa di richiedere musica tramite il dispositivo Echo o Fire TV.

Gli abbonati al progetto vocale riceveranno esperienze personalizzate nell’app con suggerimenti basati sulle loro preferenze e sulla musica riprodotta di recente. Ci sarà una sezione dedicata chiamata “Siri Ask Sri” con suggerimenti su come migliorare Siri per Apple Music.

