China Evergrande paga coupon a terra – Fonti

Hong Kong/Shanghai, 19 ottobre (Reuters) – China Evergrande Group (3333.HK) Ha pagato la cedola in sospeso martedì, tra le preoccupazioni per un possibile default marittimo da parte di uno sviluppatore a corto di liquidità questo fine settimana, hanno detto quattro persone che erano a conoscenza della questione.

La gente ha riferito che Hengta Real Estate Group Co., l’unità principale di Evergrande, aveva inviato fondi per pagare 121,8 milioni di yuan ($ 19 milioni) in coupon di obbligazioni costiere.

Evergrande, lo sviluppatore numero 2 della Cina, ha affermato che una delle persone ha affermato che il sistema finanziario del paese dovrebbe dare la priorità ai suoi fondi limitati rispetto al mercato interno, dove le scorte sono elevate.

La crisi di cassa di Evergrande, che ha perso una serie di 300 miliardi di dollari in prestiti e titoli, ha scosso i mercati globali. I titoli ad alto rendimento emessi da promotori immobiliari cinesi sono stati particolarmente colpiti.

Se la società non lo fa correttamente dopo il periodo di offerta di 30 giorni per il mancato pagamento della cedola il 23 settembre, l’obbligazione Evergrande in scadenza il 23 marzo 2022 sarà ufficialmente l’impostazione predefinita.

Ma il mercato obbligazionario marittimo ha risposto positivamente dopo il feedback e il pagamento di cedole da parte di due sviluppatori chiave presso la Banca centrale cinese.

Chunak Cina (1918.HK), I 27,14 milioni di dollari dovuti martedì, sono stati pagati ai suoi titoli, una fonte che conosceva direttamente la questione.

La fonte non è stata autorizzata a parlare con i media e gli è stata negata l’identificazione. Un rappresentante di Sunak ha rifiutato di commentare.

Gruppo Kaisa (1638.HK) Lunedì ha detto di sì Coupon datato 16 ottobre Prevede inoltre di trasferire fondi per una cedola di 35,85 milioni di dollari entro giovedì 22 ottobre.

Negli ultimi giorni, la People’s Bank of China ha affermato di poter controllare gli effetti di ricaduta sul sistema bancario dai problemi di credito di Evergrande e che l’economia cinese “sta andando bene”.

Le obbligazioni degli sviluppatori cinesi ricevute martedì includevano 2022 obbligazioni di terreni moderni, in aumento dell’8% a 40,250 centesimi sul dollaro, mentre le obbligazioni del 2024 nel settore immobiliare della Cina centrale sono aumentate del 5% a 44,843 centesimi.

Lunedì, il piccolo sviluppatore Cynic Holdings (2103.HK) 246 milioni di dollari in obbligazioni non pagate come previsto. Aveva avvertito del default la scorsa settimana, dicendo che non aveva risorse finanziarie sufficienti.

Report di Claire Jim a Hong Kong, Samuel Shen a Shanghai, Shanghai Newsroom e Beijing Newsroom; Montaggio di Edwina Gibbs e Lincoln Party

