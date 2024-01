Bayern Monaco-Hoffenheim 3-0

Scarpe: Musiala (18H et al 70H) e Kane (90H) per il Bayern

Confezione: Bromil (74H) per STG

Il calcio tedesco ha ripreso il suo cammino verso il 2024 questa sera, venerdì, e ha potuto assistere al cammino del Bayern Monaco contro l'Hoffenheim (3-0).

Il vibrante omaggio a Franz Beckenbauer ha acceso l'entusiasmo dei 75.000 spettatori presenti in Baviera, così come della banda di Thomas Tuchel. Tuttavia, abbiamo dovuto attendere 20 minuti affinché il dispositivo si avviasse. Chi ha introdotto Jamal Musiala? Trovato tra le linee da Leroy Sane, il centrocampista si è lanciato nell'area avversaria, prima di colpire a terra un potente tiro (1-0, 18H).

Il rientro dallo spogliatoio però non ha aperto in alcun modo dinamiche per gli altri. Infatti, dopo che il tiro dalla distanza di Musiala ha colpito il palo (60H), la tendenza è andata a favore dell'Hoffenheim. Prima con Maximilian Pierre, autore del colpo di testa di Manuel Neuer (65H), poi Andrej Kramaric, che ha perso il confronto con il gigantesco portiere (67H) E con un passo ha messo il suo tiro sulla traversa (68H). E con il fallimento è arrivata la punizione. Sempre con l'indistruttibile Musiala, dopo un retropassaggio del suo assistente Sane nel primo tempo (2-0, 70H). Harry Kane è stato responsabile di porre fine al tormento dell'avversario con un piede piatto nell'angolo superiore (3-0, 90H). Anche con il suo dominio, il Bayern Monaco schiaccia gli altri.

Bayern Monaco (4-2-3-1) : Neuer-Davies, De Ligt, Upamecano, Laimer (Pavlovic, 78).H) – Kimmich, Guerrero (Goretzka, 78H) – Sano (Koeman, 79H) Musiala (Choupo Moting, 87H) Muller (Coman, 73H) -Ken. allenatore : Thomas Tuchel.

Hoffenheim (3-1-4-2) : Baumann – Kabak, Grealish, Nsoki – Stach – Kaderabek, Poulter (Skov, 79)H), Brummel, Kramaric (Tohomac, 79H) – Pierre (Baker, 84H), Wegurst (Edificio, 79H). allenatore : Pellegrino Matarazzo.

Questo è ciò che il Bayern Monaco ha pensato per celebrare la memoria di Franz Beckenbauer