Negli ultimi mesi l’intelligenza artificiale, aperta a tutti, ha occupato un posto così importante nella vita del mondo moderno Scienziati e uomini d’affari vengono trasferiti pubblicamente perché definirà le sfide future. Un affare che la WWE non può perdere!

In un articolo molto recente da lui pubblicato si lamentano Abbiamo appreso che la WWE ha iniziato a sviluppare la propria intelligenza artificiale basata su ChatGPT.

L’obiettivo: per la macchina per prenotare le partite delle prossime offerte della Federazione americana.

Il programma che utilizza il nome in codice ” così ho risposto Ha ricevuto una sovvenzione di 17,4 milioni di dollari dalla Stamford Corporation per la prima fase del progetto. Sviluppato da ” Scuola del miliardario di Elon Musk Sotto gli auspici degli scienziati nordcoreani, i primi risultati si sono rivelati disastrosi.

De nombreuses sources ont rapporté que la technologie, directement calquée sur l’esprit de Vince McMahon, avait tendence à mettre la gente female dans des position inconfortables, voulant by example créer una storyline où l’intervento di Ric Flair in un feminin match limit per ” elicottero in mezzo al ring.

Messa in pericolo dal ritiro di Vince McMahon, ora è tornata nei piani da quando ha ripreso il potere poche settimane fa. La seconda fase del progetto è chiamata internamente. VinceGPT, indietro È stato utilizzato per prenotare le imminenti partite di WrestleMania 39 che si svolgeranno sabato e domenica a Los Angeles.

!!! Avviso spoiler!!!

Ecco alcuni lead generati dall’IA:

– Gli Austin Theory sconfiggeranno John Cena durante una competizione rap condotta da Fred Moses e trasmessa in diretta su Skyrock durante uno speciale Planet Rap.

– Logan Paul sconfiggerà Seth Rollins trasmettendo i video più imbarazzanti di YouTube sugli stadi, inclusa una versione rimasterizzata del suo viaggio in Giappone.

– Charlotte Flair ha sconfitto Rhea Ripley spruzzandola di latte di capra biologico e twerkando

– Brock Lesnar sconfiggerà Omos grazie a un’esecuzione di Piano Piece di Claude Debussy. veleno d’oro “connessione diretta.

– Cody Rhodes sconfiggerà Roman Reigns grazie all’interferenza di The Cock, la versione porno di WISH di The Rock.

– Il Mise, padrone di casa della serata, verrà demolito dalla polizia in moto dopo aver parlato al microfono contro la riforma del sistema pensionistico francese.

!!! FIN SPOILER!!!

Secondo le informazioni raccolte dal giornalista rumeno Păstrăv Afumat, per alcuni lunedì è stato effettuato un mock-up test che ha fatto impazzire gli sceneggiatori che hanno dovuto riscrivere il RAW lo stesso giorno la sera poche ore dopo l’accensione dell’antenna . Questo stesso giornalista ha anche spiegato che l’intelligenza artificiale made in WWE è stata utilizzata qualche tempo fa per ripulire i conti dell’azienda non prendendo ordini di cassa integrazione senza consultare le risorse umane o il buon senso.

Questa nuova tecnologia è anche di grande interesse per altre società di wrestling, inclusa la società AEW di Tony Khan. Sfortunatamente, dopo che IA ha sviluppato una coscienza, si è rifiutato di lavorare in un sindacato che nessuno sta guardando e questo nonostante le minacce di CM Punk.

Come capisci, il wrestling come lo conosciamo si evolverà notevolmente nei prossimi anni. Si vocifera persino I seguenti articoli pubblicati su Catch-Newz Può essere scritto direttamente da questa tecnologia, che consente al nostro sito Web di essere più cliccabile e redditizio. benedizione !

Credito immagine: WWE