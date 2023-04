Dopo una settimana difficile, Celine ha finalmente conquistato la misteriosa star ed è scoppiata in lacrime (VIDEO)

È una storia vera quella che gli spettatori stanno guardando “12 colpi di mezzogiorno” questa settimana. Dopo aver controllato tutte le scatole della stella misteriosa, Selene aveva tutti gli indizi necessari per indicare il nome del personaggio misterioso. Sfortunatamente, il candidato ha dovuto aspettare il suo colpo da maestro per menzionare il nome Albert Dupontel. Infatti, secondo la nuova regola in vigore da due mesi, il Noon Master poteva tentare la fortuna a Mystic Star solo se riusciva a rispondere correttamente alle cinque domande iniziali.

Questo sabato, Celine è finalmente riuscita a fare un colpo da maestro e ha così potuto partecipare all’evento finale, che ha vinto. Con i pugni chiusi e uno sguardo risoluto, la candidata è stata incalzata mentre usciva come Albert Dupontel. Dopo giorni di frustrazione, è stato un grande sollievo per lei, come dimostrano queste foto che Jean-Luc Richman ha condiviso su Twitter…