Stromae cancella all’ultimo minuto diverse date del suo tour: l’artista produttore reagisce

Stromae avrebbe dovuto esibirsi il 29, 30 e 31 marzo a Nantes “The Crowds Tour”. Il cantante ha dovuto abbandonare all’ultimo minuto diverse date del suo tour, “per motivi medici”. Da allora l’ansia è aumentata. In effetti, nel 2015 Stromae ha completato un’enorme corsa di due anni prima di schiantarsi e bruciare. Quando tornò dopo un lungo silenzio, l’artista disse che non avrebbe più commesso lo stesso errore e che si sarebbe risparmiato.

‘Peggio del disgusto’, ‘Da un anno e mezzo che aspetto’: i fan di Stromae sono disgustati e preoccupati per i concerti cancellati

Solo qui, il suo bagarino francese, Auguri Productions, ha confermato su Twitter le sue condizioni di salute “Non gli è permesso ancora una volta di garantire i tre concerti previsti per questa settimana allo Zenith de Nantes, dal 29 al 31 marzo. Quindi siamo costretti a cancellare questi tre spettacoli. Non siamo nella posizione di posticipare questi concerti”.

L’ansia cresce su Stromae

per saperne di più, parigino Doran ha chiesto se non c’era niente di grave. “Non che io sappia. Stare fuori per qualche giorno per riprendersi è comune. Era malato ai primi appuntamenti, dovrebbe sempre esserlo”, Lui dice. Quando il quotidiano francese chiede al produttore che cosa abbia Stroma, non fornisce ulteriori dettagli. “Nessuna idea in particolare e non mi interessa.”.

Stromae è atteso allo Ziggo Dome di Amsterdam il 13, 14 e 15 aprile.