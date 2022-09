Un membro della Guardia Reale crolla davanti alla bara della Regina Elisabetta II a Westminster

Un membro della guardia reale che circondava la bara della regina Elisabetta II è crollato mercoledì davanti a centinaia di persone in lutto al Palazzo di Westminster.

Come accennato telegrafoLa bara della regina Elisabetta II è arrivata mercoledì alla Westminster Hall da Buckingham Palace. Fu collocato sulla piattaforma rialzata, il Catfalco, sotto la sorveglianza della Guardia Reale, 24 ore su 24.

Le guardie sono tenute a stare completamente ferme ai quattro angoli del catafalco. Sebbene i soldati ruotino ogni 20 minuti, devono rimanere immobili in posizione eretta per sei ore di fila.

Il Le visite continuano con una linea di diversi chilometriE, durante il suo periodo di lavoro, un membro in uniforme davanti alla bara della regina è crollato dal podio. Il video in diretta è stato tagliato, ma le immagini di questo incidente stanno girando sulle reti. La guardia può essere vista cadere a faccia in giù e crollare prima che due agenti di polizia si precipitino in suo soccorso.

La Guardia Reale fu rapidamente sostituita, questo tipo di incidente si verificava regolarmente durante grandi eventi e i membri della Guardia erano disposti a subentrare. Le guardie hanno un allenamento lungo e duro perché stare in piedi perfettamente per lunghi periodi di tempo può stressare molto sia il corpo che la mente. Si può sperimentare affaticamento, tensione muscolare, mal di schiena e piedi gonfi.

Viene loro insegnato a cadere (perché svenimento è un evento normale): dovrebbero evitare di rotolarsi su un fianco o di aggrapparsi a un mobile, un oggetto o un monumento per sostenersi. secondo Esprimerequesti soldati potevano girare la faccia in avanti mentre trasportavano i loro fucili a baionetta.