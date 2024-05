“La voce, la voce più bella”: la partenza improvvisa di uno dei finalisti rimescola le carte

Entra il tuono Voce, la voce più bella. Mentre sabato (25 maggio) si svolgerà la finale di telcrochet, una delle finaliste ha annunciato il suo ritiro. Questo è il talento di Bigflo e Olli, cioè Adnaé. In un’intervista rilasciata a Intrattenimento remotoLa giovane donna ha annunciato che non parteciperà alla parte casalinga dello spettacolo. “Ho deciso di rinunciare alla finale perché non potevo fare altrimenti, Ero affascinato. Sto aspettando un bambino e vivo in Mozambico. Poiché la data di consegna è molto vicina alla scadenza, il viaggio non può essere effettuato in completa sicurezza e tranquillità.. “La cosa migliore è fermarsi e non partecipare alla finale”.aggiunge.

Adnaé ha avuto il tempo di decidersi con anima e coscienza Tilly LorisPerché sapeva dai test alla cieca di essere incinta: “Durante i pre-test, poco prima di agosto, non ero ancora incinta, ma quando ho fatto i test alla cieca ero già incinta. Se nonostante tutto ha tentato l’avventura è perché non immaginava di arrivare fino in fondo: “Non pensavo di arrivare a tanto, allora mi sono detto che avrei preso le tappe così come venivano e che sarei stato eliminato prima della finale, quindi purtroppo non avrei avuto nemmeno bisogno di comunicarlo oppure per fortuna fossi arrivato in finale e quindi avrei dovuto fermarmi.

La sua decisione è stata presa anche prima della trasmissione della semifinale contro l’Iris di sabato. Ricordate, questo è stato registrato diverse settimane fa, come ha spiegato Adnay in un messaggio su X.

La tessera TF1 che ha dato vita ad un’eccezionale finale a cinque durante questa terza stagione. I quattro allenatori finalisti sono stati aggiunti ai quattro finalisti dal vincitore della competizione parallela guidata da Camille Lelouch, che ha nominato Shanez, ex talento di Zazi eliminato durante i Cross Battles, per unirsi ai finalisti.

La “sfortuna” di alcuni fa la felicità di altri

Disastro anche per Big Flo e Ollie che, come l’anno scorso, si ritrovano senza talento nei quarti di finale… uno scenario che i due fratelli hanno affrontato anche in questa stagione 13 quando prima dei combattimenti Jacinta aveva 70 anni ed era la più anziana di loro. Annata 2024 The Voice, la voce più bella e membro della loro squadra, Ho dovuto gettare la spugna. “Circa dieci giorni prima della registrazione non mi sentivo bene. Il giorno dopo ho notato che avevo un po’ di mal di gola. Ho subito visto un medico otorinolaringoiatra che mi ha detto che era solo un virus. […] Ma il giorno dopo avevo quaranta di febbre e non potevo parlare affatto. […] Sono rimasta quattro settimane senza poter parlare ed essere produttiva il suono “Mi sono reso conto che non potevo partecipare alle battaglie.” annunciato a Tele Loisir.

Tranne quello, come accade quando viene abbandonato Ko LantaLa produzione dello spettacolo ha richiamato gli ultimi talenti eliminati dalla squadra dei fratelli Toulouse per completare il poster finale. Sarà quindi Iris, la sfortunata semifinalista contro l’Adnai, a giocare la finale.

Era passato un mese dalle riprese della semifinale ed ero tornato a Londra. I primi giorni sono stati un po’ difficili ma sono tornato in carreggiata con la mia vita. Un giorno, Pascal Gex [Le producteur de l’émission, NdlR.] Mi ha chiamato per dirmi che Adnaé si aspettava un lieto evento e per chiedermi se volevo sostituirla nella finale. Ho detto subito “sì” perché è un’opportunità straordinaria. Ho potuto discuterne un po’ con Adnaé. Mi sostiene pienamente e mi chiede di fare del mio meglio. Lo ha confidato in un’intervista pubblicata da Télé-Loisirs.