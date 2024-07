Al Tomorrowland è stato effettuato un sopralluogo: il festival è stato violato perché non voleva utilizzare bicchieri riutilizzabili

Tuttavia, Tomorrowland ha chiesto negli ultimi mesi una deroga a questa regola, ma questa è stata respinta più volte dal ministro fiammingo dell’Ambiente Zuhal Demir.

“La legislazione è nota da più di un anno e non sembra opportuno concedere un’eccezione, mentre tutte le altre organizzazioni hanno preso iniziative sufficienti per rispettarla”, ha detto il ministro. Nelle ultime settimane è stata sollevata la questione se i controlli ambientali saranno implementati nel sito del Boom Festival.

“Tomorrowland è una spinta straordinaria e mette Bruxelles sulla mappa del mondo”: a 30 chilometri dal festival, gli hotel della capitale sorridono

Un portavoce del ministero fiammingo dell’Ambiente ha confermato che “c’è stata un’ispezione lo scorso fine settimana”. “In alcune aree, come l’area VIP, c’erano bicchieri riutilizzabili, ma non nell’area del festival stessa. Questo è un crimine ambientale.”

Poiché l’evento è ancora in fase di elaborazione – una seconda edizione è prevista per il prossimo fine settimana – non è stato ancora redatto il verbale. Ciò potrebbe non accadere fino alla fine del festival.

In passato Tomorrowland ha chiarito di non voler smaltire il suo ampio stock di tazze usa e getta. Ha anche notato che molti partecipanti al festival hanno portato a casa tazze riutilizzabili.