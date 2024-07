“Mi dispiace ragazzi”: fa coming out Julia Foxx, ex compagna di Kanye West

La modella e attrice italo-americana, ex compagna di Kanye West, ha rivelato nei giorni scorsi la sua omosessualità sull’applicazione TikTok.

Dirige Julia Fox. In un clip sul social network cinese TikTok, lei parla della sua vita sessuale in risposta a un videoclip di un utente di Internet, secondo quanto riportato dai media americani. Settimanale di intrattenimento.

La 34enne condivide un video del comico Gracen in cui quest’ultimo suggerisce che le piacerebbe vedere una lesbica con il suo ragazzo per strada: “È come se stessi dicendo: ‘Oh, tu odi questo ragazzo. Lo odi letteralmente.’Lei si esprime.

Da parte sua, la traduttrice di “Uncut Gems” ha reagito pubblicando un video in cui indicava: “Sono stata io. Ero quella lesbica. Mi dispiace ragazzi. Non succederà più.”

Incontri Kanye West

In precedenza, Julia Fox aveva confidato la sua sessualità a Drew Barrymore e stava cercando un partner con figli, quindi… “Comprendi che non sarà mai la priorità.”. Prima di aggiungere: “Deve essere la persona che accetta di vedermi una volta alla settimana, per due ore”.

Ricordiamo che è madre di un bambino di nome Valentino, dalla sua relazione con il pilota d’aereo Peter Artemyev dal 2018 al 2020. La milanese aveva allora una relazione con il rapper Kanye West.