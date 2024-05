IKEA sta colpendo alla grande con la sua nuova edizione limitata di fodere per cuscini molto colorate: Tuxboard

IKEA ha deciso di portare il colore nelle case dei consumatori grazie a questa fodera per cuscino molto elegante!

IKEA è il marchio che continua a farlo Fai scalpore tra i consumatori. E non esitano a introdurre nella loro casa oggetti uno più utile dell’altro.

IKEA lancia una fodera per cuscino molto colorata

Arredare la propria casa è molto importante. E per una buona ragione, grazie a quest’ultimo potrai esprimere la tua personalità. Tieni presente che se stai cercando prodotti colorati, IKEA ha il prodotto di cui hai bisogno.

Nel suo catalogo, il marchio ha deciso di introdurre a Fodera per cuscino BRÖGGAN qNon mancherà di sedurti. È un prodotto con motivi a pois gialli e verdi che porterà allegria nella tua casa.

L’azienda ha inoltre spiegato che il colore dura molto a lungo, perché il tessuto è stato trattato per resistere allo sbiadimento. E sappi anche questo La fodera del cuscino è impermeabile.

Quindi non ha paura di una piccola pioggia forte. IKEA ha anche rivelato: “Puoi rendere più confortevole il tuo divano o la tua sdraio utilizzando questo cuscino come supporto lombare o come bracciolo.”

È anche una fodera per cuscino di facile manutenzione perché sfoderabile grazie alla cerniera. Pertanto, puoi inserirlo nella macchina secondo le istruzioni del marchio tedesco.

Consigli per la manutenzione

D’altra parte, ci sono ancora alcuni suggerimenti da considerare durante la manutenzione del prodotto. Si prega di notare che anche questa fodera per cuscino rivelata da IKEA potrebbe esserlo Lavare in lavatrice con il processo normale Al massimo a 40°C.

Non usare cloro su di esso. L’essiccazione può essere effettuata in un essiccatore a tamburo rotante a bassa temperatura (max. 60°C). La stiratura può essere eseguita alla massima temperatura se la temperatura della piastra non supera i 110°C.

Si prega di notare che non è necessario utilizzare il lavaggio a secco. Con una lunghezza e una larghezza di 50 cm, è una fodera per cuscino realizzata Poliestere riciclato almeno al 90%.. È anche un materiale solido che è stato testato e approvato per questo uso.

Si prega di notare che i cuscini interni sono venduti separatamente. Se utilizzato all’esterno è necessario completarlo con un rivestimento cuscino da interno 50×50 cm. Il colore potrebbe sbiadire nel tempo se il cuscino viene utilizzato all’aperto.

IKEA ha anche affermato che si tratta di una reazione normale all’esposizione alla luce solare. Anche questo prodotto messo in vendita dal marchio è stato acquisito Voto molto buono 5 stelle su 5.

Prodotto a meno di 7 euro

Anche i consumatori IKEA hanno espresso la loro opinione su questa fodera per cuscino colorata e molto elegante per la tua casa. Come credevano A loro è piaciuto questo prodotto.

Informativa al cliente: “Il materiale del cuscino è di altissima qualità. Perfetto per un cuscino da esterno. E la piccola maniglia è un vantaggio!”, “Ottimo articolo, colori, materiali, qualità.” .

Tieni presente che questa fodera per cuscino è disponibile a pois, ma anche con un motivo che ricorda l’interno di un ananas. Per acquistarlo non dovrai spendere molti soldi.

In effetti, è un articolo IKEA Lo si può trovare al prezzo di 6,99 euro. Tuttavia, tieni presente che questa fodera per cuscino rimane disponibile in edizione limitata. Quest’ultimo è disponibile sul sito del brand o nei negozi fisici.