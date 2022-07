La vespa di carta semina la differenza

La vespa di carta è appena entrata nel circolo ristretto degli animali che si vedono in grado di formare un concetto astratto, come il concetto di somiglianza o differenza tra due cose.

La maggior parte delle specie sa distinguere una cosa fondamentale da un’altra, come un frutto buono da un frutto cattivo o il grido di un particolare tipo di grido predatore. Pochissimi sono in grado di formare un concetto astratto come “lo stesso/non lo stesso” e applicarlo a situazioni diverse.

A parte i primati, poche specie hanno un tale dono, inclusi corvidi, piccioni, pappagalli, delfini e anatre. Negli invertebrati è elencato solo con le api mellifere europee.

Dobbiamo ora aggiungere Polistes fuscatus, la vespa di carta, secondo lo studio pubblicato mercoledì in Proceedings B della British Royal Society.

Questo insetto sociale è famoso per la sua capacità di distinguere a colpo sicuro i volti dei suoi congeneri. Un team di neurobiologi dell’Università americana del Michigan ha scoperto la sua capacità di fare meglio.

Prima “insegnano” alle vespe ad associare una coppia di immagini o odori, simili o diversi, con una corrente elettrica innocua ma sgradevole, e la coppia opposta senza scossa.

Ogni vespa si trovava in un cubo le cui pareti portavano, ad esempio, una coppia di colori identici. Rimase lì per due minuti, facendo passare una corrente elettrica che percorreva il terreno, poi dopo una pausa di un minuto, fu riposta in un altro cubo, senza corrente, in cui c’erano due coppie di colori diversi tra loro.

– Meno di un milione di neuroni –

Coppie di stimoli, colori, facce di vespe o odori sono stati alterati tra ogni sessione in modo che l’animale non associasse una coppia particolare alla scossa elettrica.

Dopo quattro sessioni di apprendimento e una pausa di tre quarti d’ora, la vespa è stata sottoposta a un test che dovrebbe verificare se ha incorporato il concetto di “uguale/non uguale”.

È stata collocata in una scatola dove aveva la possibilità di scegliere se spostarsi verso una punta che trasportava una coppia identica di stimoli o in una direzione che trasportava stimoli diversi. La scelta giusta è muoversi verso una coppia di stimoli associati alla sua esperienza senza scosse elettriche.

Inizialmente, il tipo di stimolo (colore, viso o odore) corrispondeva alla fase di apprendimento ma non allo stimolo stesso, cambiava colore ad es. Dopo dieci prove, una nuova pausa, l’esperimento è stato ripetuto con un tipo di stimolo che l’animale non aveva incontrato, come l’odore dopo i colori.

In entrambi i casi, la vespa ha superato il test di oltre l’80%, il che è solo fortunato. Il risultato è completamente indipendente dal tipo di stimolo coinvolto.

Che è un risultato dato che il cervello di questa vespa, come quello dell’ape europea, contiene meno di un milione di neuroni, quando il cervello del piccione supera i 300 milioni e il cervello del macaco di sei miliardi, osservano i ricercatori. Il che li porta a credere che l’apprendimento del concetto di “uguale/non uguale” possa essere più diffuso tra gli insetti del previsto.

Inoltre, hanno concluso che “il sistema nervoso in miniatura degli insetti non impone un limite alla complessità del loro comportamento”, secondo lo studio.

pixel / chirp / cal