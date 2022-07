L’affiliato acquisisce Nova Launcher: quale diventerà il launcher più popolare?

Non abbiamo ancora avuto il tempo di scoprire le novità dell’ultima versione beta di Nova Launcher 8.0, probabilmente il più popolare launcher di terze parti disponibile sul mercato, che è all’altezza di una novità capace di lasciare il segno nel mondo Android : l App (Together Sesame Search) acquistata solo in filiale. A dare la notizia è lo stesso Kevin Barry, creatore di Nova Launcher, con un post sul sito ufficiale spiegando i motivi di questa vendita e cosa cambierà per gli utenti. Ma cos’è Branch e perché ha acquistato Nova Launcher? Branch è un’azienda più nota agli sviluppatori che agli utenti perché fornisce strumenti per la gestione e il ridimensionamento dei deep link nelle app, quelli su cui clicchiamo nelle e-mail o nei social media e apriamo nelle app. Kevin Barry spiega perché questo accordo è stato raggiunto. Nel 2018, lui e il suo team stavano lavorando all’integrazione di Nova, Sesame Search (un motore di ricerca interno per i contatti e altro) ed era a Google I/O quando ha incontrato il CEO della filiale Alex Austin.

Di seguito è riportato ciò che Austin offre di acquistare. Barry spiega che negli anni ha rifiutato molte offerte, ma Branch sembrava l’azienda giusta, di successo, non troppo grande e le giuste ragioni. Ha anche dato a Barry e al suo team il controllo sullo sviluppo, incluso Sesame. In effetti, Branch non solo ha acquistato Nova e Sesame, ma ha anche scelto lui e la sua squadra nei ruoli principali. Ma perché Branch dovrebbe volere Nova? Barry spiega che la società si occupa di quattro punti:

– Ricerca

– sviluppo

– efficienza

– Risposta

In pratica, la filiale vuole sviluppare funzioni di ricerca e navigazione, e Nova Launcher è per loro un ottimo banco di prova, una piattaforma stabile su cui testare le proprie soluzioni. Barry assicura che il rapporto con la community e il modello di monetizzazione non cambierà, quindi non ci sono annunci, acquisti in-app o altro. Quindi cosa cambierà? Barry assicura a tutti che nulla cambierà, nemmeno dal punto di vista della privacy, ma il fatto che Nova Launcher sia diventata una piattaforma di sviluppo gli consentirà di rilasciare frequentemente piccole modifiche, oltre ad espandere la funzionalità Sesame Search sull’intero dispositivo, che tu riceverà grazie alla filiale. Barry conclude con un punto sulla nuova funzionalità di Sesame Search nella ricerca di contatti che verranno rilasciati presto in Nova 8.0.2 beta.