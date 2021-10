La tubercolosi, come il gozzo, si trasmette attraverso la respirazione, dicono gli scienziati

La nuova scoperta non cambia questa comprensione: una tosse espelle più batteri di un respiro. Ma se una persona infetta respira 22.000 volte al giorno quando tossisce fino a 500 volte, ha affermato Tinkley, il 7% dei batteri totali espulsi dal paziente infetto tosserà.

Su un autobus affollato, a scuola o al lavoro, quando le persone siedono in spazi limitati per ore, “la semplice respirazione contribuisce a creare aerosol più infettivi rispetto alla tosse”, ha affermato Tinkley.

In quella che viene chiamata respirazione di marea, l’inalazione apre piccole sacche d’aria nei polmoni, quindi il respiro trasporta i batteri dai polmoni attraverso gli aerosol. A causa delle loro piccole dimensioni, gli aerosol rilasciati dalla respirazione delle maree possono galleggiare nell’aria più a lungo e viaggiare più a lungo delle goccioline rilasciate dalla tosse.

Come Govit, alcuni pazienti con tubercolosi diffondono la malattia a molte persone – e possono rilasciare molti batteri – mentre altri infettano alcune persone intorno a loro. Ma anche se il 90% dei batteri escreti dalla persona infetta viene trasportato sotto forma di aerosol, questa via di diffusione non è necessaria per il 90% dei nuovi casi, afferma la dottoressa Sylvia S., patologo della Brown University. Chiang ha avvertito.

Tuttavia, gli esperti affermano che la scoperta suggerisce che i medici non dovrebbero aspettare che i pazienti con tubercolosi arrivino in clinica con una grave tosse e perdita di peso.

Il Dr. Gorsberg ha detto: “Se stai cercando un sacco di governo, come fai, dobbiamo esaminare l’intera popolazione”.

La scoperta è stata in gran parte dovuta alla tecnologia sviluppata dal Dr. Robin Wood, professore di medicina presso l’Università di Cape Town in Sud Africa. Lo strumento può raccogliere aerosol da persone infette e identificare i batteri al loro interno.