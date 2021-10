Aggiornamenti live di ALCS Game 3

Gioco dal vivo | Punteggio della scatola dal vivo | Come vedere | Vedi anche la copertura dei calzini

Tante occasioni sprecate sul piatto per i Red Sox – 21:58

Kyle Schwartz ha preso il suo femore sinistro durante l’ultima battuta, che lo terrà d’occhio per tutta la partita e andrà avanti. Dopo la singola tripla di Christian Arroyo, Schwartz lascia l’interno con un sinistro, poi Kiko Hernandez viene espulso nel territorio sbagliato.

I Sox hanno perso diverse occasioni questa sera: sono sullo 0-0.

Ottavino si riscalda – 21:57

Azione sul bulbo dei calzini.

Schwartz sostituisce il femore – 21:50

Ha girato il primo lancio della sua mazza in quarta e l’ha lasciato immediatamente. டா.

Era fuori, ma prima è tornato al quinto.

Quello che abbiamo visto finora da Nick Pivetta – 21:47

Nick Pivetta ha lavorato su una marcia di testa del quarto. Ha guidato quattro inning e ha rinunciato a un solo punto, il primo su quel tiro in solitaria di Breckman. Ha innescato diversi contatti deboli, inclusi quattro pop out.

Nonostante tanto comando, il suo crack ha vita, soprattutto al vertice della zona. Ha disegnato due check swing sui campi liberi e fuori dalla zona dello strike.

Cora l’ha attaccato all’arbitro – 21:39

Calzini Passner Runner Prezzo per una grande chiamata persa – 21:32

Jedi Martinez ha fatto un terzo strike nel terzo inning.

Quella palla era chiaramente fuori. I calzini erano solo uno con due out invece di due e uno out. Grande Mistu Chiamata.

Alex Cora è uscito per discutere la chiamata, che è stata imbarazzante mentre cercava di catturare il secondo ladro di Martin Maldonado e non poteva essere buttato giù. È entrato in gioco con l’arbitro di casa base prima che l’allenatore di terza base Carlos Fibbles lo interrompesse.

Poi Renfro se ne andò. I Red Sox sono ancora in testa, 2-1. Ma se Martinez fosse stato lì avrebbero avuto la possibilità di fare qualcosa.

Astros manda Christian Javier in terza posizione – 21:20

Una volta, tranquillo quiz – 21:18

I Red Sox non riuscirono a ottenere una corsa in quel secondo inning dopo l’eliminazione delle Torri. Hanno combinato per 10 punti nel secondo inning durante la serie. Questo è più di qualsiasi squadra. Houston è al secondo posto con 6.

È stato un lungo inning – 21:14

Entra in testa al trio Red Sox 2, Astros 1.

E Greenkey ha finito – 21:00

Sono tre partite consecutive che un titolare Astros non ha raggiunto in due inning. Greenke è durato 1 inning. In quattro partite, i primi di Houston combinati per un totale di 6 inning.

Brooks Raleigh sta scopando ora.

Questo è il breve inizio di Greenkey dal 2012. Riga finale: 1 inning, 1 vittoria, 2 corse, 3 camminate, 37 lanci, 18 strike.

In che modo l’uso di Bulben di Astros influisce sui Red Sox – 20:50

Breckman ha terminato il fondo del primo inning con una giocata sbalorditiva per catturare un force-out al secondo posto all’Hunter Renfro Stadium. Tuttavia, nello stesso frame, ha giudicato male seguendo il comandante di Alex Verduko, lanciando a Greenway altri 12 tiri. Entra secondo in basso a 28 anni.

Greenkey sembra non averlo, quindi il manager di Astros Dusty Baker potrebbe essere costretto a usare la sua penna per il quarto gioco successivo. Venire al Red Sox Houston Bullpen non ha molto senso per questo gioco. Ma se la serie va oltre un gioco 5, l’uso complessivo di Astros va nelle mani dei Sox.

Jedi Martinez crede che il suo infortunio alla caviglia sia una benedizione – 20:45

Sì, avete letto bene. Alex Spear spiega qui.

Riusciranno a sconfiggere Grainke in anticipo? – 20:35

Dentro questo crimine implacabile – 20:31

L’attacco dei Red Sox è implacabile. Hanno segnato 334 punti con due eliminazioni nella stagione regolare, facendo squadra con Tampa, la più alta delle major. Bogarts ha segnato 3 su 13 nella serie, quei due punti con sette strike prima di Homer.

Xander Bogaerts colpisce un – 20:26

Jonter Bogarts ha segnato un fuoricampo da due punti con due out per primo.

Sono 21 Post Season Homers for Socks: detengono il record della MLB.

Cosa possiamo aspettarci da Zack Greenkey stasera? – 20:19

Gli Astros Starters hanno contato solo 5 inning in tre partite di questa serie. Quando la serie è iniziata, si diceva che Zack Greenke fosse stato esteso a soli 40 tiri. La curva a destra più anziana raccoglierà la palla per Astros in gara 4, che sembra una partita da vincere per gli Astros.

Greenke ha consegnato 11 inning a settembre e 14 all’inizio di ottobre con il supporto di cinque homer. Ha perso il tempo a settembre dopo essere risultato positivo al COVID-19. Più tardi, ha sofferto di rigidità al collo, che ha richiesto un periodo di lavoro infortunato. Ciò ha provocato un solo inning durante l’American League Division Series.

Questa è una buona notizia per i Red Sox, che hanno segnato 26 punti in tre partite contro gli Astros. Greenkey è un comprovato senior starter che finirà nella Hall of Fame. Ma i Red Sox credono che i lunghi licenziamenti funzioneranno a loro favore.

Come ha segnato Socks contro Greencake – 20:16

Greenke è 4-6, 4,18 ERA su più di 20 presenze stagionali, di cui 19 da titolare. Contro i Red Sox, è 2-5 in nove partite di carriera (otto da titolare) con un’ERA 5.09. I suoi numeri sono ancora peggiori al Fenway Park, dove è andato 0-2 in quattro presenze (tre da titolare) con un’ERA 10.22.

Red Sox contro Greenkey: Christian Arroyo 0-2, Santer Bogarts 1-2, Bobby Tolpeck 1-1, Rafael Thevers 1-2, Kiko Hernandez 3-13, Jedi Martinez 5-18, Kevin Blavecki 2-6, Hunter Renfro 7-23, Danny Santana 0-5, Kyle Swarfer 1-5, Travis Shaw 3-10, Alex Verdugo 1-8, Christian Vasquez 2-2.

Breckman, Astros Strike First – 20:14

Se gli Astro hanno qualche possibilità, dovrebbero salire a bordo il prima possibile. È quello che è successo in due out quando Alex Breckman ha portato Nick Pivetta ai posti Monster nel primo inning.

D1: Astros 1, Sox 0

Dal box del proprietario – 20:12

Quando John Henry è stato visto l’ultima volta in giro per i Red Sox, Mookie Bets stava ancora pattugliando il campo giusto di Fenway Park e il mondo non aveva mai sentito parlare di un virus chiamato COVID-19.

Ma con il flusso più sorprendente dei suoi calzini attraverso questi playoff di baseball, Henry, che possiede il globo, ha fatto la sua seconda apparizione pubblica negli ultimi otto giorni.

Tara Sullivan ha capito cosa dire prima della partita di martedì.

Un giocatore dei Red Sox che può sorprenderci stasera – 20:08

Scopri Hunter Renfro. Ha preso una presa scorrevole per finire la partita la scorsa notte, ma è solo 9 per 1 con 5 strikeout finora nella serie.

Quello che Alex Cora ha detto a Nick Pivetta allo Spring Training si è avverato – 19:59

Prima della partita, il manager Alex Cora ha detto a Nick Pivetta all’inizio dell’allenamento primaverile che quest’anno Pivetta avrebbe fatto ogni inizio. Credevano nelle sue cose e aveva delle grandi cose in squadra.

Pivetta, infatti, ha esordito quest’anno, uscendo dal Bullpen per un totale di 30 regolari stagioni. Ha fatto grandi sforzi da Bullpen in questa post stagione, ma ora gli viene chiesto di indossare ancora una volta il cappello di Starter.

Se vede la sua palla veloce, le sue altre cose giocano meglio, incluso il suo martello per questa baia, che ha espresso bene in questa post stagione.

Come si sono scontrati gli Astros contro Pivetta – 19:48

Pivetta ha fatto due presenze di rilievo in questa post stagione, inclusa ALDS ‘Game 3, creando un inning non-stop di quattro punti contro i Rays e registrando sette strikeout per vincere.

Astros contro Pivetta: Jose Altuay 1-4, Jordan Alvarez 0-2, Alex Breckmann 1-4, Jason Castro 0-2, Carlos Correa 1-3, Aletmis Diaz 1-5, Yuli Curiel 1-5, Martin Maldonado 0-2, Kyle Tucker 2-3

File Red Sox e Astros – 19:28

I Sox stanno seguendo la stessa linea, perché non possono farlo dopo essere passati a un vantaggio di 9-0 in ciascuna delle ultime due partite. Jack Meyers, che non ha giocato nella serie dopo essersi infortunato alla spalla contro i White Sox in ALDS ‘Game 4, è tornato in linea per Houston.

Astro: Altuve 2B, Brantley LF, Bregman 3B, Alvarez DH, Correa SS, Tucker RF, Gurriel 1B, Meyers CF, Maldonado C.

Pece: RHP Jack Greenkey (11-6, 4.16 ERA)

Calze rosse: Swarovski 1B, Hernandez CF, Towers 3B, Bogarts SS, Vertugo LF, Martinez DH, Renfro RF, Vasquez C, Arroyo 2B.

Pece: RHP Nick Pivetta (9-8, 4.53 ERA)

Poppy e Arrow tornano a Jersey Street – 19:20

Lo spettacolo in studio MLP di Alex Rodriguez, David Ortiz e il resto di Fox Sports sarà ancora una volta il cuore della Red Sox Nation.

Un portavoce di Fox Sports ha detto a Chad Finn martedì pomeriggio che la rete non avrebbe spostato il suo set altrove a Fenway Park, e i fan hanno portato Rodriguez alla rete di tanto in tanto con slogan e prese in giro dopo una giornata di una scena sensazionale post partita a Jersey Street. . Tagliare l’audio del suo programma.

Ogni volta che la folla urlava mentre Artis approvava, Rodriguez indossava il suo familiare occhio di bue, con i fan che occasionalmente lo prendevano in giro sulla sua vita personale, inclusa la sua rottura con la cantante / attrice Jennifer Lopez.

Ecco un esempio di come era. Clicca qui per vedere di più.

Cosa ti sei perso – 19:10

Bollettino meteorologico di stasera – 19:08

Era un’altra notte veloce in città, con venti che prendevano 5-10mph e almeno 54 gradi. Ma non sembra essere sopravvissuto ai Red Sox la scorsa notte.

