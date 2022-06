Google ha condannato lo spyware italiano utilizzato per hackerare gli smartphone

A settembre, il produttore di iPhone ha dovuto riparare urgentemente un malfunzionamento del computer.

Decine di migliaia di telefoni, compresi quelli di membri del governo francese, sono stati colpiti, secondo diverse associazioni che hanno portato alla luce lo scandalo dello spionaggio di massa attraverso il Pegasus lo scorso luglio.

Gli ingegneri di Google, che monitorano da vicino più di 30 aziende del settore, affermano che il settore degli spyware “sta crescendo rapidamente”.

“La nostra ricerca mostra fino a che punto i fornitori di spyware hanno promosso questi strumenti, che storicamente sono stati utilizzati solo dai governi”, descrivono. “Questo rende Internet meno sicuro e minaccia la fiducia di cui gli utenti hanno bisogno”.

Sottolineano che questi strumenti, anche se legali ai sensi del diritto internazionale, sono spesso utilizzati dai governi per scopi antidemocratici, in particolare per prendere di mira attivisti politici, giornalisti o difensori dei diritti umani.